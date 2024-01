Storm Henk op komst: dienstregeling tussen Heerhugowaard en Den Helder aangepast

Vanavond raast de eerste storm van het jaar door de provincie. Het KNMI verwacht vanavond en vannacht zware windstoten en heeft daarom in een groot deel van het land code geel afgegeven. De NS laat weten de dienstregeling tussen Heerhugowaard en Den Helder tijdelijk te hebben aangepast.

Ook de NS heeft vanwege de weersverwachting de dienstregeling tussen Heerhugowaard en Den Helder aangepast. Tussen dinsdag 21.00 en woensdag 6.00 uur is er sprake van hinder. Deze kan zorgen voor een extra reistijd van vijftien minuten.

In grote delen van het land geldt vanavond en vannacht code geel. Het KNMI adviseert weggebruikers onderweg extra alert te zijn, en voorzichtig te rijden.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Tip ons!

💬 Stuur een Whatsapp-bericht met een tip, foto of video naar 06-30093003 (handig om op te slaan in je telefoon)!

📧 Contacteer de redactie of journalisten bij jou in de buurt via ons tipformulier.

Wil je ons nieuws via WhatsApp ontvangen? Abonneer je hier.

Op de hoogte blijven?

🔔 Blijf op de hoogte van nieuws uit jouw regio, download de gratis NH Nieuws-app via de App Store of de Google Play Store.