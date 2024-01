Code oranje: zeer zware windstoten verwacht door storm Henk

Ook NH-weerman Jan Visser waarschuwt voor een stormdepressie. Storm Henk veroorzaakt volgens de weerman een zware zuidwesterstorm aan de kust.

Volgens het KNMI komen er landinwaarts in de loop van de avond zware windstoten voor van 80 tot 90 kilometer, in de kustgebieden tot 100 kilometer per uur. De waarschuwing geldt van dinsdagavond 22.00 uur tot en met 02.00 uur in de nacht van dinsdag op woensdag.

De verwachting is dat de windstoten in de loop van de nacht van het zuiden weer afnemen.