Water komt over de dijk en sijpelt door zandzakken: hoogwater in West-Friesland

Hoogwater heeft ook in West-Friesland opnieuw voor problemen gezorgd. In Enkhuizen klotste water over de dijken en op het Visserseiland in Hoorn kwam het water dit keer wel door de zandzakken heen. En waar eerst werd gedacht dat het ergste wel voorbij was, wordt er nu een nog hogere piek verwacht in de nacht van maandag op dinsdag.

Een opnieuw straffe wind zorgt ervoor dat golven van het IJsselmeerwater het buitendijkse gebied bij onder Enkhuizen verder onder water zetten. Op bepaalde gebied, zoals bij het zwembad, slaat het water over de dijk, waardoor het naastgelegen wandelpad onder water staat. Op het Visserseiland in Hoorn stond het water zo hoog, dat het op meerdere plekken door de big bags met zand sijpelde. En dat terwijl vrijdag nog werd gezegd dat de piek achter de rug zou zijn. Ook omdat er water vanuit het Markermeer gespuid kon worden op het IJsselmeer. Het water kwam nog niet tot aan de gevels, maar sommige bewoners hebben extra maatregelen getroffen. Zo bouwde Marco Colette een dam in zijn garage. Een pomp staat klaar om het water weg te krijgen, mocht het zover komen. Spannend: woonkamer 1 meter onder straatniveau Ook zijn schoonzoon vindt het spannend. "Momenteel komt het water al verder de straat op. En dan verwachten ze nog een piek waardoor het een paar centimeter hoger komt te staan. De woonkamer staat een meter onder het straatniveau. Dus als het water daar komt, staat het onder water." De gemeente Hoorn waarschuwt ondertussen voor de hoogwaterpiek die in de nacht van maandag op dinsdag wordt verwacht: "We bekijken of we ter voorbereiding hierop nog extra maatregelen kunnen nemen om wateroverlast te beperken." Daarna wordt verwacht dat het waterpeil gaat zakken doordat er gespuid kan worden op het IJsselmeer. Tekst gaat verder onder de foto's van de wateroverlast in West-Friesland.



Water klotst over de dijk Enkhuizen bij recreatiegebied Enkhuizerzand NH/Maarten Edelenbosch

Recreatiegebied Nesbos in Onderdijk staat onder water NH/Maarten Edelenbosch

Recreatiegebied Nesbos in Onderdijk staat onder water NH/Maarten Edelenbosch

Grashaven in Hoorn onder water Vincent Tigchelaar