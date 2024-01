Ergste problemen met hoogwater Hoorn achter de rug, verwacht de burgemeester

De Hoornse burgemeester Jan Nieuwenburg verwacht dat het ergste hoogwaterproblemen bij het Visserseiland achter de rug zijn. Vannacht werd de grootste piek bereikt en voorkwamen zandzakken dat het water tot aan de woningen konden komen. Ondanks de goede vooruitzichten blijft de gemeente de weerberichten nauwlettend volgen en blijven de zandzakken ook nog wel even staan.

Het is de zuidoostenwind die het water vannacht opnieuw liet stijgen in de straat. Als een soort dijk heeft de gemeente over de hele lengte van de straat tegen de stoep big bags met zand geplaatst. Daarachter staan tegen de gevels op kritische plekken nog meer zandzakken. Geen risico nemen De burgemeester is blij dat de maatregelen hebben gewerkt. "Ik vermoed dat het water niet tot de gevels was gekomen. Maar je moet rekening houden met veranderende wind. En dat risico wilden we niet nemen." Patrick Boots, eigenaar van een kapperszaak op het Visserseiland, is opgelucht. "Het is hopeloos natuurlijk. Ik hoop dat het water snel zal zakken. Maar ik ben heel blij dat ze die big bags hebben neergezet." De kapperszaak is ook al een aantal dagen minder goed bereikbaar, maar geeft geen problemen. "Mensen moeten wat verder weg parkeren, maar ik denk niet dat men dat erg vindt.

Spuien van water op IJsselmeer kan weer Ondanks dat de piek achter de rug lijkt, blijven de maatregelen nog wel van kracht. "De verwachtingen zijn ook dat er de komende dagen weer water gespuid kan worden. Maar we houden nog wel rekening met een eventuele veranderende windrichting. Dus de bigbags blijven nog wel even staan", aldus de burgemeester. Hij vindt het nog te vroeg om te kijken hoe soortgelijke problemen in het vervolg voorkomen kunnen worden. "We gaan eerst alles afwikkelen hier. En dan gaan we met elkaar om tafel." Hij vervolgt: "Dit is buitendijks gebied, de bewoners weten dat dit kan gebeuren. Ze hebben zelf ook de noodzakelijke maatregelen getroffen, daar zijn we blij mee geweest. En als gemeente hebben we gedaan wat nodig is."

Problemen voor Reddingsbrigade Notwin door hoogwater

De reddingsbrigade is gevestigd aan het Visserseiland en de boten liggen in de aangrenzende Grashaven, die slecht bereikbaar is. “We moeten 10 minuten na een alarmering op de reddingspost zijn”, weet Vincent Tigchelaar. “Veel van onze vrijwilligers komen met de auto, maar die kunnen niet bij de boot komen en ook niet parkeren op Visserseiland. Dus zijn we aangewezen op een kleinere groep mensen, die dichterbij wonen en hier op de fiets of op een brommer heen kunnen komen.”



Geluk bij een ongeluk is dat winter is. “Dan is het veel rustiger dan in de zomer. Het is voor ons ook een nieuwe situatie, maar we zijn flexibel en creatief genoeg. Het is even onhandig, maar van paniek is geen sprake.”