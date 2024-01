Waterpeil Markermeer nog meer gestegen, bewoners houden het droog

Het waterpeil in het Markermeer is opnieuw gestegen vannacht. Gisteren stond het peil bij Edam op 33 cm boven het Normaal Amsterdams Peil (NAP). Nu staat het op 37 cm boven NAP. De verwachting is dat het water nog meer stijgt. In Monnickendam, Volendam en ook Warder zijn verschillende maatregelen genomen vanwege hoogwater.