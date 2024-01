Zandzakken op dijk Durgerdam moeten voorkomen dat het water de woningen instroomt

Waar andere delen van Noord-Holland al ruim een week last hebben van het hoge waterpeil in het Markermeer en IJsselmeer, worden er in Amsterdam vanaf vandaag maatregelen genomen. Eerder vandaag werd duidelijk dat de Oranjesluizen gesloten zijn. Op de Durgerdammerdijk in Noord worden er nu dus zandzakken neergelegd.

Dat het waterpeil de komende dagen naar verwachting verder zal stijgen, heeft te maken met de draaiende wind. Naar verwachting waait het de komende dagen vanuit het noordoosten. Water uit het Markermeer, waar het water door hevige regenval een stuk hoger staat dan normaal, wordt daardoor in de richting van het IJmeer gestuwd.

'Volle emmer water'

Volgens het Hoogheemraadschap kan de wind ervoor zorgen dat het waterpijl in het IJmeer oploopt tot 70 centimeter boven NAP. "Dat is een meter hoger dan normaal", zegt de woordvoerder. "En door storm Henk weten we dat het Markermeer nu heel onrustig is. Het is vergelijkbaar met wat er gebeurt als je tegen een volle emmer water schopt."

300 meter

Nu er op de dijk over een lengte van 300 meter zandzakken worden aangelegd, die de dijk met zo'n 40 centimeter ophogen. Voor de bewoners is dat waarschijnlijk genoeg om droge voeten te houden. "Volgens onze inschatting zullen de huizen niet vollopen", aldus de woordvoerder.

Het hoogheemraadschap laat weten tot ongeveer 23 uur bezig te zullen zijn met het plaatsen van zandzakken.