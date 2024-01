Dijkwachten inspecteren dijken op Marken

Rijkswaterstaat heeft vannacht dijkwachten ingezet op Marken. Dit omdat er eerder op de avond zorgen waren over de stabiliteit van de dijk. De dijk in het zuidelijke gebied is afgekeurd en het waterpeil staat op het Markermeer extreem hoog.

De dijkwachten lopen diverse inspecties en controleren de staat van de dijk. Een waarnemer van Rijkswaterstaat is aanwezig en kan actie ondernemen indien de dijkwachten iets zorgelijks opmerken.

Eerder op de avond was er enige onrust ontstaan op het schiereiland. Burgemeester Marian van der Weele liet via een brief aan de bewoners weten dat er een dijkinspectie zou plaatsvinden. De dijk aan de Zuidzijde op Marken is afgekeurd, maar na een uitgebreide inspectie eerder op de avond lieten gemeente en Rijkswaterstaat weten dat de dijk veilig is.