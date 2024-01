Rijkswaterstaat: dijk Marken staat niet op breken

Na een spoedinspectie van de zuidelijke dijk van Marken vanavond, concludeert Rijkswaterstaat dat de dijk op dit moment stevig genoeg is en waarschijnlijk niet zal doorbreken. Toch neemt Rijkswaterstaat het zekere voor het onzekere en zet vanaf 23:00 preventief dijkwachten in. Deze dijkwachten zullen de dijk komende nacht nauwlettend in de gaten houden.