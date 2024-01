Bewoners Visserseiland nemen heft in eigen handen: Marco bouwt dam in woonkamer

Om zijn huis aan het Visserseiland in Hoorn droog te houden, heeft Marco Colette iets vernuftigs bedacht. Hij heeft een soort dam gebouwd die hij in de woonkamer neerzet. Daarmee hopen hij en zijn vrouw het extreme hoogwater wat het Visserseiland al dagen teistert buiten te houden.

De hele week al is het Visserseiland in Hoorn groot nieuws in Nederland. De laaggelegen huizen die erop staan dreigen onder te lopen door het extreme hoogwater op het Markermeer. Er zijn enorme Big Bags gevuld met zand neergezet om het water tegen te houden, maar dat was voor Marco nog niet genoeg. Hij besloot een zelfgebouwde dam in zijn woonkamer neer te zetten.

Meer water in aantocht

"We hebben gelukkig nog geen water binnen gehad", vertelt zijn vrouw Ingrid aan NH. Om dat zo te houden bouwt haar man dus een dam. "Er kwam wel water tussen de Big Bags door en er komt nog meer water aan. We vertrouwen wel op het zand, maar meer zekerheid is wel lekker."

"Ik ben vanochtend naar de houthandel gereden voor wat betontriplex", legt Marco uit hoe hij de dam heeft gebouwd. "Zij hebben uit een plaat wat stroken gezaagd die ik weer aan elkaar heb verbonden zodat het één lange strook is. Die kit ik vast aan de vloer."

