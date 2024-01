Waterpeil vandaag stabiel, morgen grote piek Markermeer verwacht

De situatie is al dagen penibel rondom het Markermeer. Ook vandaag staat het water nog erg hoog. Op dit moment staat het water bij meetpunt Edam 38 centimeter boven NAP. Toch is er voor vandaag verder geen reden tot paniek, aldus hoogheemraadschap-woordvoerder Jorrit Voet. "Vandaag verwachten we geen gekke dingen. De overlast en de hoge waterstanden zullen niet veranderen, maar dus ook niet toenemen. Er zijn vooralsnog geen extra maatregelen nodig."

Op het IJsselmeer zakt het waterpeil nu, omdat er gespuid kan worden op de Waddenzee. Maar het peil op het IJsselmeer staat nog steeds hoger dan die op het Markermeer, waardoor het Markermeer niet leeg kan lopen.

45 centimeter boven NAP

Morgenochtend tussen 6.00 uur en 12.00 uur wordt het hoogste waterpeil tot nu toe verwacht op het Markermeer van 45 centimeter boven NAP, vertelt woordvoerder Voet. "Als het hard waait, kan het lokaal hoger uitvallen. Dat is voor de dijken geen probleem. Voor de buitendijkse gebieden in Volendam, Monnickendam en Hoorn misschien wel. Die zouden kunnen onderlopen."

Het is ook na het weekend nog afwachten wat het water gaat doen. "Het IJsselmeer is nu aan het dalen, maar morgen wordt er een hoogwaterpiek verwacht vanuit de IJssel. Dan is het afwachten of het waterpeil op het IJsselmeer weer gaat stijgen. Het gevolg daarvan is weer dat het Marker niet gespuid kan worden."

IJspret en hoogwater geen goede combinatie

De temperatuur gaat morgen flink zakken, waarbij we op zondag en na het weekend waarschijnlijk natuurijs gaan zien. Dat is natuurlijk erg leuk, maar het hoogheemraadschap waarschuwt voor de combinatie tussen ijspret en hoogwater,

Om het overtollige water weg te pompen, draaien de gemalen keihard. Schaatsen op wateren waar wordt bemalen kan gevaarlijk zijn. Het water stroomt hard onder het ijs door: er staat een behoorlijke stroming. Ook kan er lucht tussen het water en de ijslaag komen door dalende waterstanden, waardoor het ijs sneller kan breken.

Geen dijkwachten meer in Marken

In de nacht van donderdag op vrijdag zette Rijkswaterstaat dijkwachten in op Marken. Er waren die avond namelijk zorgen over de stabiliteit van de dijk. Inmiddels ligt de dijk er weer prima bij, laat een woordvoerder weten. Ook zijn er geen dijkwachten meer op Marken.