Schaatsliefhebbers opgelet: na het weekend kans op natuurijs

Het duurt niet lang meer of we kunnen voor het eerst deze winter schaatsen op natuurijs, voorspelt NH-weerman Jan Visser. De temperatuur gaat na het weekend dalen en het weer klaart op, dus er is een goede kans dat er dan ijs op de Noord-Hollandse sloten en weilanden ligt.

Ook morgen zal er af en toe nog een buitje vallen boven de provincie. In de middag en avond volgt er zelfs wat fijne motsneeuw. De temperatuur zakt morgen ook tot 3 of 4 graden boven Celsius.

Maar voordat het gaat vriezen, blijft het vandaag regenachtig, vertelt Visser op NH Radio. Er trekt een lagedrukgebied over het land. "Dat betekent veel bewolking met van tijd tot tijd regen en soms ook nog een felle bui." De temperatuur is nu nog vrij hoog met een graad of 7, aldus de weerman, maar dat gaat snel veranderen.

"Zondag is echt een ander verhaal", zegt Visser. "Dan is het droog en de zon laat zich zien." In de ochtend is het wel koud, met het kwik dat rond het vriespunt ligt. Na het weekend daalt die 's nachts flink: van maandag tot en met donderdag vriest het in de nacht een paar graden.

De voorspellingen voor komende week zien er best goed uit. Het wordt overdag wel koud, maar de zon schijnt en het is droog. "Echt stralend weer, wintersportweer", concludeert de weerman.

Schaatsen?

Dan is er natuurlijk nog één belangrijke vraag: kunnen we volgende week schaatsen op natuurijs? "Op de grote vaarten en meren zal dat nog moeilijk worden, omdat het water daar juist weg moet. Dan is de kwaliteit van het ijs penibel. Maar op ondergelopen weilanden, en die zijn er nogal wat, kan wel geschaatst worden. Misschien zo rond dinsdag. Niet eerder hoor, het moet wel even de tijd krijgen. Men gaat niet over een nacht ijs", besluit de weerman.