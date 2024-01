125 Oekraïense vluchtelingen geëvacueerd door hoogwater in Monnickendam

Een groep van 125 Oekraïense vluchtelingen is gisteravond uit het Lake Land hotel geëvacueerd naar een ander hotel in De Rijp. Door het hoge water zijn alle wegen naar het hotel onder gelopen. De Oekrainers zijn naar een ander hotel in De Rijp gebracht, waar zij in ieder geval tot na het weekend zullen verblijven.

In het Engels staat Dana NH-verslaggever Misha Korzec vanochtend te woord. "Ik was in shock dat ik opeens mijn huis moest verlaten", vertelt ze hem. Gisteren mochten alle 125 tijdelijke inwoners geen spullen of bezittingen meenemen. De meeste mensen komen hun spullen vandaag ophalen. Zo ook Dana.

Dana staat erbij en kijkt ernaar. Met 124 andere vluchtelingen werd ze gisterenavond laat geëvacueerd naar een hotel in De Rijp. Door het hoge water in het Markermeer staan diverse wegen rondom het hotel blank. Hierdoor zijn toegangswegen bij het Lake Land Hotel moeilijk te bereiken en vluchtroutes niet te waarborgen. En vanwege die reden werd er overgegaan op evacuatie.

Ze vindt het vervelend dat ze even niet in haar huis kan, maar is blij met de tijdelijke oplossing in De Rijp. Bovenal, zegt ze, is deze situatie niks vergeleken met de omstandigheden in haar moederland, Oekraïne.

De vluchtelingen zullen in ieder geval tot na het weekend in een hotel in De Rijp verblijven.