Liveblog: Noord-Hollanders trotseren water, piek moet nog komen

"Het zand is nu echt op hier", vertelt Luc de Jong aan onze verslaggever. De Jong heeft een doe-het-zelfzaak in het centrum van Monnickendam en zag het zand de afgelopen dagen over de toonbank vliegen. Binnen twee dagen verkocht hij vijf à zeshonderd zakken zand, normaal doet hij weken over. Maar het is dan ook een unieke situatie. "Het water is weleens hoog geweest", herinnert De Jong zich. "Maar wat er nu komt en met name wat er nog komen gaat, daar is iedereen beducht voor." Voor nu is het zand bij De Jong helemaal op, al vermoedt hij dat andere zaken misschien nog wel wat zakken hebben. "Maar woensdag heb ik weer zand", vermoedt De Jong. "Hoop ik."