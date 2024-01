Wateroverlast IJmuiderslag, gemeente neemt maatregelen

Door de vele regenval is de grond in het gebied verzadigd met water. De T-splitsing Heerenduinweg/IJmuiderslag is het laagste punt in de regio en het water kan daar nergens heen. De belijning van de wegen is hierdoor minder goed zichtbaar.

Eerder werden er al borden en een tekstkar op de kruising geplaatst met het verzoek zacht te rijden en rekening te houden met het water. Toch rijden er nog veel automobilisten te hard, dus de gemeente besloten extra maatregelen te nemen. De maximale snelheid wordt teruggeschroefd naar 30 km/uur en er worden tijdelijk rood-witte mobiele geleidebakens geplaatst waardoor de weg smaller wordt.