Is deze uitvinding de oplossing om hoogwater tegen te houden?

Duizenden zandzakken zijn de afgelopen dagen in Volendam, Monnickendam en Hoorn neergelegd om de inwoners te beschermen tegen hoogwater, maar volgens uitvinder Robert Alt kan die aanpak veel slimmer en goedkoper. Een tijdelijk mobiele waterkering: de zogeheten 'Tube barrier'. In onderstaande reportage legt hij uit hoe dat werkt.

En toch zien we overal die grote, zware zandzakken. "We zijn best gehecht aan dat soort oude dingen. Er moet daarom meer ruimte komen voor innovatie", vertelt Robert terwijl hij op het terrein van de Technische Universiteit in Delft uitlegt hoe de tijdelijke waterkering werkt. In het buitenland wordt er al wel gebruik gemaakt van zijn uitvinding. "In Engeland, Amerika en China wordt de Tube barrier gebruikt bij kades en dijken."

Kosten

Of het ook goedkoper is, is afhankelijk van het aantal meters, de hoogte en de fixatie, op wat voor grond de tube geplaatst moet worden. Een big bag, die ze in Volendam hebben gebruikt, kost al bijna 40 euro. En daar staan er een stuk of honderd van. Daar komen nog de kosten bij van alle mankracht die de zakken hebben neergezet en straks weer mogen weghalen.

Ook zijn de zandzakken volgens Robert slechts één keer te gebruiken. "Het water is vaak vervuild, dus het zand is daarna ook niet meer te gebruiken. Honderd meter van de tijdelijke waterkering van 70 centimeter hoog kun je vergelijken met een dijk van duizenden zandzakken en gaat jaren en meerdere malen mee."

