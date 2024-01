Van natte voeten tot rijen zandzakken: zo trotseerde Noord-Holland het hoge water vandaag

Het was alle hens aan dek vandaag in de provincie: het hoge water zorgde met name in West-Friesland en Zaanstreek-Waterland voor spannende momenten. Zowel in het IJssel- als Markermeer bereikte de waterstanden vandaag recordhoogtes. Een overzichtsbericht én compilatievideo van Noord-Hollanders die het hoge water vandaag wisten te trotseren.

Al dagen kampt de provincie met extreem hoogwater met alle gevolgen van dien. Zo steeg het waterpeil in het Markermeer vannacht opnieuw. Het water heeft daar nog nooit zo hoog gestaan en het kan geen kant op. Door de hoge waterstand in het IJsselmeer zijn er daar ook geen mogelijkheden water uit het Markermeer te lozen.

Maar ook in Hoorn was het kielekiele vannacht. Daar had het Visserseiland te maken met de grootste piek tot nu toe. Grote zandzakken moesten daar voorkomen dat het water tot de gevels van de aanwezende woningen kwam. De hele straat is sindsdien hermetisch afgesloten met zandzakken. Geen overbodige luxe, want het oprukkende water kwam tegen de zakken uiteindelijk tot stilstand. Daarmee werd overlast voorkomen.

In Marken controleerden de dijkwachten de staat van de dijk. Dit gebeurde uit voorzorg, zodat er snel kon worden opgetreden, mocht er iets gebeuren..

De regen van de afgelopen weken veroorzaakt overlast, maar er zijn ook plekken die baat hebben bij de stortbuien. De duinen bijvoorbeeld, die gedijen bij overvloedige regenval.

Spuien

Dé manier om het hoogwater in het IJssel- en Markermeer de kop in te drukken, is door te spuien. "We spuien zodra we kunnen", liet Bart Jacobs, woordvoerder van Rijkswaterstaat, eerder aan NH weten. "Maar dat is niet altijd mogelijk. Het is niet zo dat we even een kraantje kunnen openzetten en het water loodsen, ook wel spuien genoemd, naar de Waddenzee."

Jacobs spreekt van een zeer serieuze situatie: "We hanteren in de zomer een waterpeil dat tussen de -10 centimeter NAP en -30 centimeter NAP schommelt. In de winter hanteren we een peil van rond de -40 centimeter NAP, momenteel staat er op het IJsselmeer +44 centimeter NAP en op het Markermeer +32 centimeter NAP."

Toch hoeven Noord-Hollanders zich volgens Jacobs nog geen zorgen te maken. "De dijken en keringen in het gehele IJsselmeergebied zijn berekend op hogere waterstanden dan de waterstanden die we nu hebben. Rijkswaterstaat werkt samen met onder andere waterschappen, veiligheidsregio’s en het KNMI en houdt voortdurend de situatie in de gaten."

Natte voetjes

Toch waren alle zandzakken, maatregelen en het gespui voor sommige Noord-Hollanders niet genoeg. Bij de Grashaven in Hoorn haalde een mevrouw net aan geen nat pak toen ze vanaf de havensteiger naar huis probeerde te komen. Ook Wil Ouwehand van camping Strandbad in Edam zag het water uit het IJsselmeer langzaam op 'zijn camping' afkomen.

In Monnikendam werd gisterenavond een groep van 125 Oekraïense vluchtelingen geëvacueerd, nadat door het hoge water alle wegen naar het hotel blank stonden. Toegangswegen bij het Lake Land Hotel waren hierdoor moeilijk te bereiken en vluchtroutes niet te waarborgen. En vanwege die reden werd er overgegaan op evacuatie.

Huidige situatie

Aan het eind van de dag maakt NH-verslaggever Mischa Korzec in Monnickendam de waterbalans op. Om 16.00 uur was het water in de Oude Haven daar al 10 centimeter gezakt. Wel staan andere delen van de kade nog steeds blank.

Veel Monnickendammers kijken vanaf een afstand toe en zien hoe het water langzaam lager wordt. Zo ook Mario Jannie. Vanuit zijn pizzazaak met 'lekkere pizza's en goede wijn' kijkt hij naar het water. Hemelsbreed zit zijn restaurant zo een vijftig meter van het hoge water. Hij maakt zich geen grote zorgen meer nu het water lijkt te zakken, maar vervolgt hij: "Ik ben het type 'better safe than sorry' dus ik houd het allemaal nauwlettend in de gaten."

Ook Rijkswaterstaat bevestigt in een reactie aan NH vanavond dat het waterpeil in zowel het IJssel- als Makermeer op dit moment zakt.

Lees in de liveblog terug hoe de waterachtige dag vandaag in Noord-Holland verliep.