Extreem hoogwater houdt Noord-Holland in de greep: 8 vragen en antwoorden

Extreem hoogwater teistert al dagen Noord-Holland en op steeds meer plekken hebben mensen (water)overlast. Zo lopen diverse buitendijkse gebieden onder water. Waarom hebben we in Noord-Holland te maken met hoogwater, en blijft dit waterrisico bestaan? Acht vragen en antwoorden over het hoge water in onze provincie.

"We spuien zodra we kunnen", is de eerste reactie van Bart Jacobs woordvoerder van Rijkswaterstaat. "En dat is niet altijd mogelijk. Het is niet zo dat we even een kraantje kunnen openzetten en het water loodsen, ook wel spuien genoemd, naar de Waddenzee." Dat vraagt om meer uitleg via de volgende vragen.

1. Hoe werkt dat spuien en waarom gebeurt dat niet constant?

"Als we willen spuien, dus het water uit het IJsselmeer willen lozen, dan moet het water in de Waddenzee lager staan. Daar heb je te maken met het getij, eb en vloed. Er kan alleen geloosd worden met eb."

"Vorige week stond het water met vloed ook laag en toen konden de sluizen ook open. Dat is niet gebruikelijk. Het water gaat dan via de sluizen bij Den Oever en Kornwerderzand naar de Waddenzee. In uitzonderlijke gevallen kan ook bij eb het water hoog komen te staan door opstuwing van de wind, waardoor spuien op de Waddenzee niet mogelijk is."



2. Hoe wordt het water uit het Markermeer gespuid?

"Het water uit het Markermeer spuien we naar het IJsselmeer, en dat kan op dit moment heel beperkt. Het waterpeil op het IJsselmeer staat namelijk ook te hoog. Daarnaast zijn we ook afhankelijk van de wind. Als er een flinke noordoosten wind staat kan het water niet naar buiten, want dan wordt het weer teruggeblazen."

3. Vandaag is de waterstand in het Markermeer extreem hoog (37 cm+NAP). Betekent dit dat jullie gaan spuien?

"Nee dat lukt helaas niet, want het water in het IJsselmeer staat hoger. Daarvoor moeten we

eerst door middel van spuien op de Waddenzee het waterpeil op het IJsselmeer omlaag

brengen. De afgelopen nacht is dat gelukt. Er is volledig gespuid waardoor het peil op het

IJsselmeer met 12 centimeter is gedaald. Vandaag wordt er wederom op het IJsselmeer gespuid."