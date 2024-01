Jachthaven in Monnickendam ondergelopen en afgesloten

De jachthaven Hemmeland in Monnickendam is ondergelopen met water. De gemeente is druk bezig met het voorkomen dat er meer water bij komt. De jachthaven is afgesloten.

Boten op het water, over het algemeen geen vreemd gezicht. Zou het niet dat deze boten hoog en droog zouden moeten staan in de jachthaven van Hemmeland, maar de afgelopen dagen is de haven ondergelopen met water door het extreem hoogwater in het Markermeer.

"Ik kom naar de boot van m'n ouders kijken", vertelt Timo aan een verslaggever in de haven. "Maar ik kan er niet meer bij", lacht hij. Hij vraagt zich af of dit erg is voor de boten, ze zijn inmiddels wel wat water gewend. "Maar de mannen in oranje daar lijken wel gestrest." Hij wijst naar medewerkers van de gemeente in de haven. "Zij zijn aan het uitzoeken waar het water vandaan komt."

Waar komt het water vandaan?

De haven ligt buitendijks, wat betekent dat het ligt tussen het water en de dijk die het water moet tegenhouden. Waar het water precies vandaag komt, is nog even gissen. Er ligt nu te veel water om daar achter te komen.

De Gouwzee bij Monnickendam staat nu dertig centimeter hoger dan normaal. Burgemeester Marian van der Weele verwacht dat er in de komende dagen nog zo'n twintig centimeter bij zal komen.

Arnold Kloppenburg van de gemeente Waterland is druk bezig met de laaggelegen gebieden spanningsvrij maken. "Oftewel alle elektriciteit gaat eraf", legt hij uit. "En dat is behoorlijk wat werk." Ondergelopen elektriciteitskastjes, stopcontacten, verlengsnoeren, allemaal moeten ze zo snel mogelijk van de stroom af. "Eigenlijk alles wat normaal ver boven water moet blijven."