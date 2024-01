Ook extra zandzakken in Monnickendam: oostenwind stuwt Markermeer op

In het oude gedeelte van Monnickendam bij de haven ligt al een stapel zandzakken om het water tegen te houden. Daar komen er nog veel meer bij, want de verwachte oostenwind zal het hoge water nog verder opstuwen.

Pieter heeft een brief van de gemeente Waterland gehad waarin staat dat hij buitendijks woont en moet opletten. "Wat moet ik daarmee? Het is onnodige bangmakerij." Hij wijst naar de overkant van zijn huis naar het Galgeriet. "En daar willen ze 750 nieuwe woningen bouwen. Dat gebied is toch ook buitendijks?!"

Kees Wiersema, directeur van de jachthaven in Monnickendam en civiel ingenieur, vindt dat Rijkswaterstaat en de waterschappen zich onnodig hebben laten verrassen door het hoge water. "Natuurlijk is er nu extreem veel regen gevallen, maar de overlast nu komt doordat het waterpeil al veel te hoog stond. Het hoge water in het Markermeer wordt normaal afgevoerd naar het IJsselmeer. Vervolgens via de sluizen naar de Waddenzee. Dat kon in het najaar al niet meer."

Volle regenton

Wiersema maakt een vergelijking om het duidelijk te maken. "Het is als met een regenton die al vol water zit. Daar kan niets bij, die overstroomt." Hij vindt het ook niet terecht dat er nu gezegd wordt dat als je buitendijks woont, je zelf verantwoordelijk bent. "Hier in Monnickendam is de helft van het stadje al sinds 1600 buitendijks. En dan moet je het nu in een keer zelf opknappen."

De gemeente Waterland heeft op een facebook een oproep gedaan om de auto's die geparkeerd staan aan 't Prooyen te verplaatsen. De gemeente zal hier extra zandzakken plaatsen. Ook houden ze nauwlettend de waterstand in de gaten.