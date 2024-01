Monnickendam aA nl Monnickendammers bereiden zich voor op hoogwater: "Ik heb zandzakken ingeslagen"

De Gouwzee in Monnickendam staat nu 30 centimeter hoger dan normaal. Burgemeester Marian van der Weele verwacht dat er in de komende dagen nog zo'n 20 centimeter bij zal komen. Niet alleen de gemeente Waterland plaatst zandzakken, ook inwoners slaan ze in. "Kijken wat er komen gaat."

De kapperszaak van Monique Mol ligt erg laag. Daarom heeft zij, net als veel anderen in de buurt, zandzakken besteld om voor haar deur te leggen. Haar grootste zorg: "Dat mijn vloer stuk gaat." Ze maakt zich wel druk over de schade, maar houdt zich er tegelijkertijd zo min mogelijk mee bezig. "Je kan het niet veranderen, dus ik ga gewoon slapen. Ik word vanzelf wel gebeld als er wat is." Als het komt, dan komt het toch wel, zo denkt de kapper. Draaiende wind Burgemeester Marian van der Weele verwacht dat er morgen een draaiende wind zal plaatsvinden. "Het meetpunt ligt nu op 30 centimeter, als de wind gaat draaien kunnen we er nog 20 centimeter bovenop verwachten", laat ze weten. Afgelopen dinsdag heeft de gemeente een eerste rij zandzakken geplaatst. De burgemeester vertelt dat ze voor de zekerheid toch nog een laag er tegenaan hebben gelegd, zodat ze goed voorbereid zijn voor hogere water dat komend weekend verwacht wordt. "We zorgen dat we de situatie heel strak in de gaten houden." De burgermoeder van Waterland wil nog niet vooruit lopen op eventuele schade door overstromingen en focust zich voor nu op deze 'uitzonderlijke situatie.' Wel benadrukt zij dat mensen zelf ook wat kunnen doen. "Het staat mensen vrij om zelf een vorm te bedenken voor een goede oplossing."