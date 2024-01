Echte hoogwaterpiek moet nog komen, 200 extra zandzakken naar Hoorn

Na een onrustige avond, waarbij het water snel richting de huizen kwam, is de rust weer terug op het Visserseiland in Hoorn. Maar de zorgen zijn nog niet voorbij, want vrijdag of zaterdag wordt pas de echte piek van het hoogwater verwacht. Dus zijn er door de gemeente al extra zandzakken geplaatst en komen er nog meer bij.

Rust is na hoogwater tijdelijk terug op het Visserseiland in Hoorn - NH Nieuws

Gisteravond werd de buurt verrast doordat het water ineens weer op kwam zetten. Gezamenlijk zetten buurtbewoners daarom extra zandzakken neer. Maar het water kwam uiteindelijk niet bij de huizen.

200 extra big bags met zand

Mogelijk dat het vrijdag of zaterdag alsnog gebeurt. De wind draait dan naar het oosten en/of noordoosten. Omdat het water van het Markermeer niet afgevoerd kan worden naar het IJsselmeer, wordt er een hoge waterstand verwacht. "Uit voorzorg zijn we daarom bezig met het plaatsen van zo’n 200 big bags met zand. Ze worden in de straat Visserseiland tegen de stoep aangezet als extra buffer tegen eventueel nieuw hoogwater", aldus de gemeente.

Maar echt zorgen lijkt lang niet iedereen zich te maken. "Je weet dat er van alles aan gedaan wordt, dus dan hoop je maar dat het allemaal goed gaat", vertelt een buurtbewoonster.

'Maatregelen zijn overdreven'

Een man die komt kijken vindt alle maatregelen maar overdreven. "Vroeger was het erger. Dat was een spektakel, ging je als kind er met de fiets doorheen. Maar het loopt vast de huizen niet in."

Een meisje met laarzen aan maakt ondertussen gretig gebruik om door het water in de straat te lopen. "Ik vind het leuk. Ik hou ervan om in plassen te springen en te stampen." Toch adviseert de gemeente om er niet in te spelen of huisdieren in het water te laten lopen omdat het water vervuild kan zijn.

Kitesurfen bij Schellinkhout

Even verderop in Schellinkhout staat het Schelpenstrandje ook nog steeds onder water. Het weerhoudt de kitesurfers er niet van om het water op te gaan nu de wind nog goed z'n werk doet.

Bekijk hieronder de sfeerbeelden vanuit Schellinkhout: