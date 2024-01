Extreem hoogwater in Markermeer kan geen kant op: Hoorn verwacht nieuwe piek

"Op dit moment staat het waterpeil in het IJsselmeer ook heel hoog en dus zijn er nog geen spuimogelijkheden", laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten. Het water van het Markermeer kan nu geen kant op, want de Oranjesluizen in Amsterdam zijn ook per direct gesloten vanwege het extreem hoge water.

Dat Rijkswaterstaat het sluizencomplex in Amsterdam vanwege hoogwater sluit, is volgens de woordvoerder 'eigenlijk nog nooit voorgekomen' en moet ervoor zorgen dat Amsterdam droge voeten houdt.

'Zo'n hoge waterstand komt eens in de 100 jaar voor'

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, het waterschap, laat weten dat uit recente dijkinspecties blijkt dat de dijken er goed bijliggen. "Eventuele plekken die gevonden zijn, gaan mee in het reguliere onderhoud en zorgen nu niet voor problemen", aldus het Hoogheemraadschap.

Dankzij storm Henk kregen de dijken rond het Markermeer eergister een enorm hoge waterstand te verduren. Dat het water zo hoog staat, komt maar eens in de honderd jaar voor. "De dijken zijn hierop berekend, waardoor het land achter de dijk geen gevaar loopt", verzekerd het Hoogheemraadschap.

