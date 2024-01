Extreem hoge water zorgt voor slot op Oranjesluizen Amsterdam

De Oranjesluizen in Amsterdam zijn per direct gesloten vanwege het extreem hoge water in zowel het IJmeer als het Markermeer. Schepen kunnen daardoor tot nader order niet via de sluizen, die aan de westkant van Amsterdam liggen, de stad in- of uitvaren. Dat Rijkswaterstaat het sluizencomplex vanwege hoogwater sluit is volgens een woordvoerder 'eigenlijk nog nooit voorgekomen' en moet ervoor zorgen dat de stad droge voeten houden.

De woordvoerder van Rijkswaterstaat laat weten dat het nog niet duidelijk is wanneer de sluizen weer open kunnen gaan. Die kunnen pas weer open als het waterpeil aan de kant van het IJmeer en Markermeer is gezakt. De verwachting is dat dat nog dagen kan duren. De hoogwaterpiek in het Markermeer wordt pas zaterdag verwacht.

Overlast Noord-Holland

Al ruim een week heeft Noord-Holland last van het hoge waterpeil in het Markermeer en IJsselmeer. Verschillende dorpen en steden in de provincie hebben daardoor al te maken gehad met wateroverlast, maar de stad ondervond tot nu eigenlijk geen last van het extreem hoge waterpeil.

Dat het water zo hoog staat, komt onder andere door de hevige regen waarmee ons land de afgelopen tijd te maken heeft gehad. Ook het vele smeltwater uit de Alpen heeft het waterpeil tot ongekende hoogtes doen stijgen.

Om het waterpeil te laten zakken moet er gespuid worden. Het water van het Markermeer wordt dan geloosd in het IJsselmeer en vervolgens in de Waddenzee. De afgelopen tijd was dat lastig doordat het waterpeil in het IJsselmeer en Waddenzee ook bijzonder hoog stond en nog steeds staat.

Kantje boord

Begin november gingen de sluizen in de stad, die de binnenstad tegen hoogwater beschermen, voor het eerst in twintig jaar dicht. Het water in de stad liep, door de vele regenval en een defect bij het Spuicomplex in IJmuiden, op tot zo'n 35 centimeter hoger dan normaal gesproken.

Volgens beheerders en bestuurders bij het waterschap Amstel, Gooi en Vecht was het destijds kantje boord voor Amsterdam en was het sluiten van de sluizen de enige manier om overlast tegen te gaan. De woonwijken aan het IJ, zoals de Houthavens, konden daar echter niet van profiteren - daar kwam het water tot aan de slaapkamerramen.