Hoogwaterpiek op Visserseiland in Hoorn valt mee: gemeente blijft waakzaam

De hoogwaterpiek bij het Visserseiland in Hoorn is meegevallen. Verwacht werd dat het water misschien wel de hoogste stand tot nu toe zou kunnen bereiken, maar dat bleek niet het geval. Toch blijft de gemeente waakzaam en staan de pompen klaar voor als het water te dicht in de buurt van de woningen komt.

Gemeentemedewerkers zijn de hele avond en nacht in de buurt om de situatie in de gaten te houden. Tussen 20.30 en 21.30 uur werd een piek verwacht. "Het water staat nog wel hoog, het komt tegen de big bags aan, maar het lijkt wat lager uit te vallen dan we dachten. De stoep is droog en dat is wat we wilden", vertelt Jennie Heuwekemeijer, woordvoerder van de gemeente.

Hoop en verwachting dat piek achter de rug is

De pompen zijn uiteindelijk niet nodig en de hoop is dat de piek nu echt achter de rug is. "Ik durf het niet meer zo hard te roepen. Maar we kunnen spuien vanaf het Markermeer naar het IJsselmeer en daarmee lijkt het te gaan zakken", zegt gemeentewoordvoerder.

Ook als het water gaat zakken blijven de grote zandzakken het straatbeeld nog wel even bepalen. "Het water moet eerst weg zijn en je moet er zeker van zijn dat, als de wind draait, we de zandzakken niet meer terug te hoeven zetten", aldus Jennie.

Hoogwater zet ook Julianapark deels onder water

Niet alleen op het Visserseiland en de naastgelegen Grashaven zorgt het hoogwater voor overlast, ook het Julianapark is zeiknat. Onder meer wandelpaden zijn ondergelopen, zo is goed te zien op de onderstaande dronebeelden van Peter Horwitz.