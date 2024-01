Gooise serval na tweeënhalve maand eindelijk gevangen: "Het was een felle rakker"

De ontsnapte serval uit 't Gooi is eindelijk gevangen. Maar liefst tweeënhalve maand bracht het dier door in de Gooise natuur en wist bij meerdere vangpogingen de dans te ontspringen. Rond het middaguur werd het dier uiteindelijk uit een boom geplukt op de Nieuw Bussummerheide in Huizen.

Volgens de boswachter van het Goois Natuurreservaat was het een voorbijganger die het dier zag, waarna het beestje vijf meter hoog de boom in klom. Het baasje zelf deed de eerste poging het dier uit de boom te halen, maar dat mislukte. Uiteindelijk wist de dierenambulance met een net de katachtige te vangen. Ook de boswachter en het coördinerende team van Dog Search waren bij de vangst aanwezig.

"Het was een felle rakker", lacht de boswachter. "Volgens de eigenaar was het dier iets aan de magere kant, maar er niet per se slecht aan toe." De boswachter laat dan ook weten blij te zijn dat het dier gevangen is. "Het is een mooi dier, maar het hoort hier natuurlijk niet thuis. Zeker niet in dit klimaat."

Meerdere pogingen

Hierbij is een einde gekomen aan een maandenlange zoektocht. Sinds eind oktober zwierf het dier rond in 't Gooi en zijn er meerdere pogingen gedaan het dier te vangen. Het roofdier werd als eerste in alle vroegte gespot op de Gooise Heide. Sindsdien wordt er gezocht naar het beest, lange tijd zonder succes. Begin december werd werd de serval opnieuw gespot, ditmaal in een boom aan de Museumlaan in Huizen. Maar telkens wist het dier te ontkomen.