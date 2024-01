ZIEN: Ontsnapte serval in Kudelstaart snel gevangen

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Boswachter John Didderen vertelde eerder aan NH dat we niet bang hoeven te zijn dat een serval ons zomaar aanvalt. "Het is een vluchtdier en jaagt op hazen en konijnen." Ook hij raadt aan om ontsnapte servals met rust te laten.

Niet serval uit het Gooi

In het Goois Natuurreservaat loopt sinds eind oktober een ontsnapte serval rond. Deze is begin december nog gespot in Huizen. Bosman laat weten dat dat niet de serval is die in Kudelstaart is gespot. Eind 2022 liep serval Tora een week lang door Zaandam. Maart vorig jaar werd in Hilversum hard gezocht naar serval Lareina.

