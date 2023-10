Camera's, kip en een kooi: zo wordt de serval in het Goois natuurreservaat in de val gelokt

De zoektocht naar de serval die begin deze week werd gespot in het Goois natuurreservaat is inmiddels flink opgevoerd. Inmiddels is de organisatie Dog Search ingeschakeld om de katachtige in de val te lokken. Een eigenaar heeft zich nog altijd niet gemeld. "Maar hij moet van iemand zijn", zegt Marianne Dalhuijsen van Dog Search.

De naam zegt het al: doorgaans wordt Dog Search ingeschakeld voor vermiste honden. Dit is dus een uitzondering, bevestigt oprichtster Marianne uit Huizen. "Maar we hebben wel vaker meegezocht naar vermiste servals, onder andere in Rotterdam." Marianne vertelt dat haar stichting begin deze week door het Goois Natuurreservaat is gevraagd mee te speuren. Een woordvoerder van het Goois Natuurreservaat bevestigt dat. "Dog Research heeft op ons verzoek een vangkooi geplaatst." Gezamenlijk doel De vrijwilligers van Dog Search - zo'n vijftien à twintig in totaal - hebben zo'n 150 pamfletten opgehangen. "Eigenlijk houden boswachters daar niet van, maar we hebben nu een gezamenlijk doel", zegt Marianne over de gedeelde wens om de serval zo snel mogelijk weer ergens een dak boven z'n hoofd te geven.

Ook heeft de stichting twee wildcamera's opgehangen en dus een vangkooi neergezet. Om het zoekproces niet te verstoren, wil ze niet vertellen waar die kooi exact staat. "We hebben er rauwe kip bij gelegd, want een serval moet niks van brokjes of ander kattenvoer hebben. Ze eten alleen rauw vlees." Dog Search heeft de wildcamera's zo geplaatst dat ze geen voorbijgangers vastleggen. "Een stuk van van de paden verwijderd", vertelt Marianne, die eraan toevoegt dat ze nog twee camera's willen ophangen. Waarnemingen De serval is voor zover bekend afgelopen week drie keer gespot, waarvan de laatste waarneming afgelopen donderdag was. "Een vrouw die de heide opliep had eerst het pamflet zien hangen, en zag daarna de serval lopen."

"De servals waarnaar we hebben gezocht de afgelopen jaren waren allemaal erg vermagerd toen we ze aantroffen" Marianne Dalhuijsen, Dog Search

Marianne waardeert dat de vrouw haar melding snel telefonisch heeft doorgegeven, want zo kan de stichting gerichter zoeken. Toch heeft de vrouw het pamflet niet goed gelezen, want daarin wordt afgeraden om achter de serval aan te gaan, en hem niet te lokken. "De vrouw heeft hem geroepen, maar dat heeft geen zin, want ze zijn eenkennig. Het is beter om te proberen een foto te maken." Vermagerd Marianne verwacht niet dat de serval na een tijdje in het wild overschakelt op zijn overlevingsinstinct. "De servals waarnaar we de afgelopen jaren hebben gezocht, waren allemaal erg vermagerd toen ze we te aantroffen."