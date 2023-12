Huizer stel oog in oog met ontsnapte serval

De ontsnapte serval is zaterdagavond weer gezien in Huizen. Dit keer op de hei bij de Oud Bussummerweg. Stichting Beestenbende is meteen gaan zoeken, echter zonder resultaat. Voorlopig lijkt de grote kat van 't Gooi haar thuis te hebben gemaakt.

Een man en vrouw, onderweg naar huis na een etentje, worden zaterdagavond verrast door een on-Nederlandse aanblik: de serval waar al weken naar gezocht wordt, verschijnt in de koplampen. Ze weten dat er al lang naar het dier gezocht wordt en schakelen wilde dieren expert Rob van der Graaf, beter bekend als 'Ranger Rob', in. Hij zet meteen een speurtocht op en blijft tot diep in de nacht zoeken.

Walhalla

Na meer dan vier uur zoeken, staakt hij de operatie. Maar de zoektocht blijft doorgaan, vertelt hij. Hij heeft Goois Natuurreservaat, de politie en de dierenbescherming benaderd om een plan te maken om het dier te vangen. "De serval hoort niet thuis in onze natuur en het duurt nu te lang", aldus de expert.

Deze serval is wel anders dan een wild dier: deze kat is in gevangenschap geboren en daarom gewend aan mensen. Daardoor heeft het dier ook een minder goed ontwikkeld instinct, maar nu hij langer vrij rondloopt krijgt deze serval wel meer 'survival skills', vertelt Rob. "En het gebied is een walhalla, er is genoeg te eten en er zijn genoeg warme plekjes om op te zoeken."

Lekkere eekhoorn

Het is volgens Rob echt nodig om het dier te vangen. De winter komt eraan en vrieskou kan de van oorsprong Afrikaanse kat fataal worden. Daarbij kan de aanwezigheid van de serval negatieve gevolgen kan hebben voor de Gooise natuur. "Hij heeft nu geproefd van lekkere dingen en wil daarom geen gewone kipfiletjes meer eten", zegt Rob. Een eekhoorn of andere kleine dieren zijn volgens hem nu meer in trek.