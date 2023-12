Huizers bang voor serval: "Een beetje als de wolf, maar dan anders"

Stichting Beestenbende adviseert bewoners om tuinhuis te checken voor de ontsnapte Serval. Het beestje komt al twee dagen af en toe tevoorschijn en heeft volgens dierenexpert Rob de Graaf van Stichting Beestenbende waarschijnlijk de warmte opgezocht in een tuinhuisje in de buurt.

"Midden in de nacht gaat het beestje op zoek naar voedsel, om zich in de vroegte van de morgen weer te verstoppen op een warmere plek", aldus Ranger Rob. Er wordt vermoed dat de serval zich binnen een bepaalde cirkel bevind in Huizen, waar een aantal riante villa’s staan. Kans dat hij zich schuilhoudt in één van de bijbehorende tuinhuisjes is dus aanwezig.

Sporen spotten

De stichting adviseert dan ook aan de buurt om op zoek te gaan naar sporen van de wilde kat. "Denk aan het voer van je kat wat een stuk sneller op is gegaan dan normaal of vreemde uitwerpselen in je schuur", benadrukt Rob. Er is inmiddels al geflyerd in de desbetreffende buurt, om de bewoners op de hoogte te stellen.

Het is en blijft een roofdier en na een verloop van tijd gaat ook zijn instinct aan, vandaar dat de stichting aanraadt om het beestje niet zelf te benaderen. Mocht je de serval spotten, maak dan een melding bij Stichting Beestenbende. Zij zullen er dan voor zorgen dat de wilde kat weer veilig bij zijn baasje beland.