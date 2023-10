Serval heeft Westerheide verlaten: vangkooi en camera's weggehaald

De afgelopen dagen hebben de vrijwilligers van Dog Search, op verzoek van het Goois Natuurreservaat, intensief gezocht naar de serval die rondstruinde op de Westerheide tussen Hilversum en Laren, maar het dier is niet meer aangetroffen. Het is onbekend waar het katachtige roofdier nu is.

Dalhuisen maakt zich zorgen. Het koude weer, maar vooral ook het voedselgebrek maakt overleven lastig. "Deze serval is een huisdier, een exoot, maar wel in gevangenschap opgegroeid en dus totaal niet zelfvoorzienend. Het dier heeft geen idee hoe hij zijn kostje bij elkaar moeten scharrelen. Zelfs een hond is beter in staat om voor zichzelf te zorgen, die gaat in een overlevingsmodus en eet desnoods paardenpoep om in leven te blijven."

Rauwe kip

"Eerdere ervaring met het zoeken naar een serval heeft ons geleerd dat ze eigenlijk alleen rauwe kip lusten. Bij een andere zoekactie vorig jaar hadden we met blikvoer een geurspoor getrokken, maar dat vindt een serval totaal niet interessant. Daar stapt hij zo overheen. Daarom kunnen we met grote zekerheid zeggen dat de serval niet meer op de Westerheide is, want op de huidige geursporen had hij af moeten komen."

Dalhuisen geeft aan dat mensen die de serval zien, het dier beter niet zelf kunnen benaderen. "Bel het nummer op de flyers die we hebben opgehangen als je hem ziet."