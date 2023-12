Serval gevonden; wil nog niet uit de boom

De serval waar al bijna twee maanden naar wordt gezocht is gevonden in de Museumlaan in Huizen. Vanuit een boom kijkt hij neer op de mensen die hem graag willen vangen.

Sinds 22 oktober wordt er met man en macht gezocht naar de exotische katachtige. Wildcamera’s, vangkooien en verse kip hadden tot nu toe niet het gewenste resultaat. Begin november werd de zoekactie zelfs gestaakt en verplaatst naar de Westerheide bij Hilversum. Nu is het dier dan toch gevonden: gisteravond werd hij gespot in een boom in Huizen.

Nog niet gevangen

Stichting Beestenbende uit Zevenbergen die opvang van exotische dieren verzorgen en de brandweer proberen het dier te vangen. De serval kruipt steeds verder de boom in, buiten bereik van de brandweer. Er zijn nu camera’s geplaatst om het dier in de gaten te houden. De serval wordt de komende tijd met rust gelaten in de hoop dat hij naar beneden komt, omdat hij honger krijgt.