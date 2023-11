Zoektocht serval doorgezet op andere 'geheime' locatie

De zoektocht naar de serval is op een andere ‘geheime’ locatie doorgezet. Het zoekwerk op de Westerheide was eerder deze week gestaakt omdat het beest niet gevonden werd.

De nieuwe zoeklocatie wordt niet voor niks geheim gehouden. “We willen geen nieuwsgierige mensen hebben die eigenlijk dan alleen maar de boel weer opjagen waardoor de serval misschien weer door gaat trekken”, zegt Marianne Dalhuisen van Dog Search in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag. “We hebben daar een vangkooi staan, die staat op scherp, en het dier is daar een paar keer in beeld geweest op de wildcamera's.”

Locatie

Vrijwilligers van Dog Search zijn op verzoek van het Goois Natuurreservaat druk bezig om het beest te vinden. Toch is het niet uitgesloten dat de katachtige op de Westerheide wordt gespot. "Het is niet ver van de Westerheide, ze zou ook best wel op de Westerheide gezien kunnen worden. Want het ligt niet heel ver van elkaar af, maar de exacte locatie? Daar gaan we niet veel over zeggen."

Normaal gesproken wordt het zoekteam ingezet voor gemiste honden, al is de ervaring er wel omdat het team al eens eerder is ingezet om een serval te vangen. “Het gaat wat moeizaam, omdat ze zich heel erg ophoudt in gebieden waar ze nauwelijks gezien kan worden. Maar we hadden de mazzel dat iemand met een wildcamera voor de hobby ook aan een natuurgebied woont.” Op die beelden was de serval meerdere keren te zien. “Daardoor hebben we de kooi geplaatst en gelijk de wildcamera's neergezet. Die verversen we elke dag met schone kip, nieuwe kip.”

Dalhuisen geeft aan dat mensen die de serval zien, het dier beter niet zelf kunnen benaderen. "Bel het nummer op de flyers die we hebben opgehangen als je hem ziet." Het beest is niet gevaarlijk. Ze zullen mensen volgens het zoekteam niet aanvallen, hooguit weglopen. Daarbij heeft ze goede hoop om het dier te vangen. “In principe gaan we ervan uit dat we met veel geduld en rust en wijsheid dat beestje wel kunnen gaan vangen.”

Luister het hele interview met Marianne Dalhuisen terug via deze link.