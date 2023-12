Neerslagrecord verbroken: in Noord-Holland viel de meeste regen

Het record natste jaar ooit is dit jaar verbroken en in Noord-Holland viel de meeste regen. Met een regenval van 1110 mm over het hele land, werd het vorige record uit 1998 toen er 1109 mm regen viel, verbroken. Dat laat Weeronline.nl weten. In Purmerend is de meeste neerslag gevallen.

Purmerend is één van de weerstations waar de hoogst lokaal gemeten neerslag is gevallen. De stad kan straks ongeveer 1400 mm regenval noteren en overstijgt daarmee ook meteen de meeste lokale neerslag ooit. Het laatste record staat op 1387 mm en vond in 1915 plaats in Heemstede. In augustus op 1 dag bijna 100 mm is gevallen en daarmee heeft Purmerend een voorsprong.

Dat Purmerend het record binnenhaalt is volgens weerman Jan Visser toeval. De voornaamste reden is omdat er om één dag bijna 100 mm regen is gevallen en daarmee Purmerend een flinke voorsprong had. "Purmerend is normaal gesproken wel één van de natste plaatsen in de provincie, maar het verschil is meestal niet zo groot als nu", laat Jan weten.

Het afgelopen jaar hebben we maar vier maanden droge voeten gehad. De rest van de tijd was het nat of heel erg nat. Het jaar begon al met een kletsnatte eerste maand, het was namelijk de één op vier na natste januari ooit gemeten. Na een paar droge maanden kwam de regen in de zomer weer om de hoek kijken en zorgde, deels, voor een natte periode.

Kerstweekend

Met kerst blijft het volgens weerman Jan Visser behoorlijk wisselvallig. "Tijdens het kerstweekend lijkt het een graad of 10 te worden en misschien met kerst weer wat lager. Maar hoe je het ook wendt of keert, het blijft zacht en wisselvallig."

Droogte record

Toch is er dit jaar ook een ander record verbroken: dit jaar hebben we namelijk de langste tijd achtereen géén regen gehad, namelijk 39 dagen.

Of het nieuwe jaar voor nieuwe records gaat zorgen, dat zullen we vanzelf gaan merken.