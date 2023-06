Droger dan ooit in Noord-Holland, al meer dan maand geen druppel

Het is bijna droger dan ooit tevoren: morgen wordt het officiële droogterecord van Noord-Holland verbroken. Er is dan 34 dagen lang geen neerslag gevallen, dat laat NH-weerman Jan visser weten. Het vorige record stamde uit 2007.

Volgens de weerman is dat extreem en zorgwekkend. Planten zijn verdord, bermen zijn geel en de kans op duinbranden wordt groter. "We hebben een zeeklimaat, dus de natuur en de landbouw zijn daar op ingesteld. Bij onze landbouw en de natuur die we hier hebben, is er echt water nodig", legt Visser uit. Over het grondwater hoeven we ons nog geen zorgen te maken, door de natte lente is die nog op peil. Bomen doen het vooralsnog dus goed.

Volgens hem heeft deze droogte absoluut te maken met klimaatverandering: "Het weer wordt steeds extremer. We hebben een hele natte lente gehad, dat is waar. Maar toen het half mei omsloeg, hoorde het eigenlijk vijf tot zes dagen droog te zijn. Nu is dat vier weken."

Weersomslag

Maar dat gaat veranderen. Visser ziet dat er vanaf volgende week dinsdag onweer aankomt met de nodige neerslag. Het is nog te vroeg om te zeggen hoeveel regen er precies zal gaan vallen in de provincie.