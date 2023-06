Extreme droogte: Bennebroeker veroorzaakt flinke fik met wegbranden onkruid

Groot alarm in Bennebroek vandaag. Rond half twaalf brak er brand uit in de straat Lage Duin. Een schuur en een schutting stonden in brand. De brandweer rukte met meerdere wagens uit. "Vanwege de extreme droogte nemen we dit soort gevallen nu erg serieus", zegt de Veiligheidsregio Kennemerland.

De brand ontstond toen een man in Lage Duin zijn onkruid aan het wegbranden was. Geen goede keuze, want door de extreme droogte vloog de heg bij de woning in brand. "Daarna ging het behoorlijk snel. De schuur en schutting van de meneer die onkruid aan het wieden was, vlogen in de fik. Ook sloeg het vuur snel over op de schuur van de buren", zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio Kennemerland.

Meerdere brandweerwagens reden richting de woonwijk, omdat het gevaar bestond dat de brand ook de omringende woningen zou treffen. "Het vuur was gelukkig snel gedoofd. Dit is echt een gevalletje van extreme droogte."

Hoogste fase

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft enkele dagen geleden 'fase 2' uitgeroepen: dat is de hoogste fase van paraatheid als het gaat om het risico op natuurbranden. Hierbij worden open vuren en roken in natuurgebieden verboden en is het belangrijk dat je alert bent en geen afval achterlaat in de natuur.

Deze heg in Bennebroek staat weliswaar niet in een natuurgebied, maar in een normale woonwijk; de brand toont volgens de veiligheidsregio wel aan hoe de extreme droogte sneller leidt tot branden. Kortom: het wegbranden van onkruid is op dit moment niet zo'n goed idee.