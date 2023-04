Nieuwe waterbronnen in Noord-Holland nodig door droogte en bevolkingsgroei

De drinkwatervoorziening in Noord-Holland wordt door droogte en de bevolkingsgroei steeds kwetsbaarder. Daarom zijn er nieuwe ­waterbronnen nodig. Het drinkwaterbedrijf PWN heeft drie locaties op het oog, in Overveen, 't Gooi en de Haarlemmermeer. In Andijk moet een 'klimaatbuffer' komen.

Droge zomers, verzilting, woningbouw en bedrijven die steeds meer water verbruiken bedreigen de toegang tot schoon en kwalitatief goed drinkwater. Als Nederland niet snel maatregelen neemt, kan er in 2030 niet overal drinkwater uit de kraan stromen. Daarvoor waarschuwt het RIVM vandaag in een nieuw rapport.

Hoewel Noord-Holland - vergeleken met andere provincies - genoeg reserves heeft, is het drinkwaterbedrijf PWN achter de schermen al druk bezig met de toekomst.

Drinkwater uit de kraan lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het volgens Koen Zuurbier niet. Hij is Strategisch Adviseur Drinkwater bij PWN. Het vraagt om bewustwording, actie én oplossingen om het tij te keren. "Door bevolkingsgroei en de groei van de economie in onze regio wordt er steeds meer drinkwater gevraagd", zegt hij. "Ook verzilt het water in het IJsselmeer door klimaatverandering en treffen we steeds meer stoffen als medicijnresten aan in het oppervlaktewater die er niet in thuishoren."

Nieuwe waterbronnen

Al sinds 2018 is het drinkwaterbedrijf op zoek naar nieuwe waterbronnen, onder meer in Overveen, 't Gooi en de Haarlemmermeer. Daar gaat een heel proces aan vooraf. "We hebben eerst meerdere locaties in beeld gebracht. Waar kunnen we voldoende drinkwater maken, ook als het droog is? Past het in de omgeving en is het duurzaam? Uiteindelijk bleven er drie over. Waterwinning en natuur kunnen elkaar versterken. Aankomende zomer brengen we de resultaten bijeen, waarna er voor de korte termijn één of twee locaties overblijven. We hebben ze niet alle drie direct nodig."

In 2035 moet die operationeel zijn. "Op de korte termijn gaat er niks gebeuren. We moeten nog veel uitzoeken."

Tekst gaat verder.