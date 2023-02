Een 'klimaatbuffer' als nieuwe wapen tegen dorstige zomers

Het is nu belangrijker dan ooit. Droge zomers, verzilting én de steeds groener wordende Alpen. De bevolking groeit, en daarmee ook de vraag naar drinkwater. Om zeker te zijn dat Noord-Hollanders in de toekomst genoeg drinkwater hebben, wil het drinkwaterbedrijf PWN een zogeheten 'klimaatbuffer' aanleggen. " Een voorraad van ongeveer twee maanden."

"En dat is te kort, dus eigenlijk is het geen voorraad", zegt Fonck. En dat moet in de toekomst anders. "We willen rondom de bestaande spaarbekkens drie nieuwe bekkens uitgraven, die 20 meter diep zijn."

Het drinkwaterbedrijf wil dolgraag drie nieuwe spaarbekkens aanleggen, een zogeheten 'klimaatbuffer' die als reservoir moet dienen tijdens dorstige zomers. Want het drinkwaterbedrijf bewaart het water nu in twee spaarbekkens, een voorraad goed voor 3 à 4 dagen.

Volgens Myrthe Fonck, Strategisch Adviseur Natuur bij drinkwaterbedrijf PWN, heeft dat jaar 'ons met de neus op de feiten gedrukt'. Met dit in het achterhoofd ging het drinkwaterbedrijf achter de tekentafel zitten. Hoe zorgen we voor voldoende kwalitatief drinkwater?

Het doet denken aan 2018, toen het zoutgehalte van het IJsselmeer voor de kustlijn van Andijk door droogte zo groot is, dat het water niet meer geschikt is om als drinkwater te worden gebruikt.

En dat is geen overbodige luxe: de laatste jaren is het vaker en langer droog. Toch plaatst Fonck er een kanttekening bij. "Vindt er structureel verzilting plaats, dan is een klimaatbuffer geen oplossing meer. Maar dat is natuurlijk een extreme situatie."

Met het vrijgekomen zand wordt een natuurgebied met rietmoeras, overstromingsgrasland en ondiepe waterplanten aangelegd, dat het water als het ware moet 'filteren'. Het versterkt ook de ecologie van het IJsselmeer, waar vissen en waterplanten kunnen (op)groeien. "Een voorraad van ongeveer twee maanden, en dat is een stuk meer dan wat we nu kunnen. Als we twee droge zomers (zoals in 2018) achter elkaar hebben, dan kunnen we het hiermee redden."

En dat betekent dat de kustlijn de komende jaren flink op de schop gaat. Om de 'not in my backyard'-cultuur te doorbreken, betrekt het drinkwaterbedrijf het dorp al vroeg bij de plannen. Van weerstand is amper sprake, laat staan van boze dorpelingen. Fonck: "We willen een deel van de dijk toegankelijk maken, waar ze vogels kunnen spotten en kunnen genieten van de natuur. Er liggen ook wensen voor een ankerplaats, strand of steiger, waar ze lokaal kunnen recreëren. Het dorp denkt mee, en dat is leuk om te zien."

Niet kritisch

Ook de Dorpsraad beaamt dit. "Het verbruik van drinkwater neemt toe. Ze hebben ook uitgelegd waarom ze het zo belangrijk vinden, en dat accepteren we ook. We moeten ook realistisch zijn: drinkwater is een eerste levensbehoefte, daar kun je niet kritisch op zijn", zegt voorzitter Gerrit van Keulen. Want alleen al in Noord-Holland is driekwart aangewezen op het IJsselmeer.