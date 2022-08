Droogte eist zijn tol: duinbranden, gele grasvelden en droge natuurgebieden

Dat het droog is in Nederland weten we inmiddels wel. De hittegolf van de afgelopen weken heeft de natuur geen goed gedaan. Bermen, grasveldjes en tuinen slaan geel uit en twee branden in één weekend brachten schade toe aan het duingebied.

Bekijk op onderstaande kaart hoe groot het neerslagtekort in jouw regio is. Let op: deze cijfers zijn van vóór de afgelopen hittegolf. Tekst gaat verder onder de kaart.

In waterschap Hollands Noorderkwartier is dat niet per se het geval. Volgens een woordvoerder zorgt zwaartekracht er daar voor dat het water zich vanuit het IJsselmeer en het Markermeer verdeelt over de sloten.

Normaal gesproken loopt water van het Markermeer over naar de Vecht, waar het zorgt dat het waterpeil in andere natuurgebieden op peil blijft. Maar omdat de waterstand in het Markermeer ook al lager is dan normaal, blijft dat uit. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht zet daarom vandaag noodpompen aan.

"We nemen maatregelen zoals het houden van kade-inspecties en de extra aanvoer van zoetwater vanuit het midden van het land naar west-Nederland. Op dit moment werken onze collega's zo hard dat het onder controle is, maar we kunnen niet achterover leunen. We houden de weersverwachting en het water goed in de gaten en anticiperen hierop", aldus een woordvoerder van waterschap Rijnland.

In het waterschap Hollands Noorderkwartier, wat het grootste deel van onze provincie beheert, hielden ze tot nu toe het water in de sloten redelijk op peil. "In ons werkgebied alleen ligt bijna 20.000 kilometer aan sloot. Met de huidige droogte zijn er altijd plekken waar het water niet kan komen," legt de zegsman uit. Zo beginnen er op Wieringen watertjes droog te staan, zoals bijvoorbeeld natuurgebied Vatrop , en is het waterpeil in de buurt van Beverwijk lager.

Het is inmiddels zo droog dat een woordvoerder van het waterschap Hollands Noorderkwartier het ziet als hij onderweg is naar zijn werk. "Toen ik vanmorgen naar ons kantoor in Heerhugowaard reed viel het mij ook op, de bermen zijn echt geel geworden. Die effecten zullen wel deels verdwijnen als het de komende dagen een beetje gaat regenen, de natuur gaat de regen echt dankbaar zijn."

Afgelopen weekend woedden er twee verschillende branden in het Noord-Hollands duingebied. Bij IJmuiden brandde er vrijdagavond 5.000 vierkante meter af, wat ongeveer even groot is als een voetbalveld. Bij Castricum stond zondag een stuk duin in brand.

Drinkwater

Hoewel de gevolgen van droogte dus voelbaar zijn, is Noord-Holland er minder erg aan toe dan andere plekken in het land. PWN laat bijvoorbeeld weten dat de waterstand in Het Wed iets lager is dan normaal, maar dat er (nog) geen gevolgen merkbaar zijn voor de natuur of bezoekers in het Nationaal Park Zuid Kennemerland. Ook zijn er nog geen maatregelen getroffen om water te besparen, door bijvoorbeeld een verbod op het besproeien van gewassen met water uit sloten in te stellen. Dat is in andere delen van het land wel het geval.

Eerder gaf PWN al aan dat onze drinkwatervoorziening nog lang niet in gevaar is. Landelijk geldt er voor het neerslagtekort op dit moment alarmfase 2, wat betekent dat er 'feitelijk sprake is van droogte'. Of Nederland over moet naar fase 3, wanneer er 'sprake van een (dreigende) landelijke crisis' is, moet nog blijken. In extreem droge jaren 1967 en 2003 was dat wel het geval.