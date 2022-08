Brand meester bij grote duinbrand in Santpoort-Noord: groot gebied afgebrand

Er woedde vanavond een grote brand in de Kennemerduinen bij Santpoort-Noord. De melding van de brand kwam rond kwart voor acht binnen bij de brandweer, waarna al snel werd opgeschaald naar 'zeer grote brand'. Iets voor elf uur vanavond gaf de brandweer het sein brand meester.

Duinbrand in Santpoort - NH Nieuws

Er is nog veel brandweer in het gebied. Het nablussen gaat nog uren duren. "Er is niemand gewond geraakt bij de brand", vertelt een woordvoerder van de veiligheidsregio Kennemerland aan NH Nieuws. Volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio op locatie zou de brand zo'n honderd vierkante meter hebben beschadigd in het duin. De brandweer IJmuiden spreekt van een veel groter gebied, zo'n 10.000 vierkante meter. Bij daglicht zal blijken hoe groot de schade in het duin daadwerkelijk is. Tekst gaat door onder de foto.

Duinbrand in Santpoort-Noord - Foto's: Inter Visual Studio

De brandweer was met veel wagens van meerdere korpsen uitgerukt om de brand te bestrijden. "Bluswater het duingebied in krijgen is altijd een uitdaging", benadrukt de woordvoerder. De brandweer heeft een watertransportsysteem opgebouwd in de duinen. Ook gebruikte ze een brandslang van zo'n 1500 meter lang. NL-Alert De politie verzocht iedereen om het duingebied te verlaten. Enkele toegangswegen naar het gebied zijn afgesloten. Omdat het lastig is om alle toegangswegen te sluiten, en te zorgen dat iedereen in de buurt het gebied verlaat, is er een NL-Alert verstuurd.

Inmiddels staat er een gebied van 10.000 m2 in de brand of heeft in de brand gestaan. pic.twitter.com/DdBan2eXWy — Brandweer IJmuiden (@BRW2540) August 12, 2022