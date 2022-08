Stuk duingebied afgebrand bij Castricum

Vanwege de aanhoudende droogte werden er door de brandweer extra voertuigen met water ingezet om de brand te bestrijden. Via Twitter riep de veiligheidsregio mensen in de buurt op om de hulpdiensten de ruimte te geven.

De brand kon gelukkig snel worden geblust en was rond 13.15 uur onder controle. Wel verwacht de brandweer nog even bezig te zijn met het nablussen.

Het is de tweede duinbrand in korte tijd in de regio. In de Kennemerduinen, aan de andere kant van het Noordzeekanaal, woedde vrijdagavond een grote brand. Hierbij ging ongeveer een voetbalveld aan natuur verloren.