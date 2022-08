Noodpompen bij Muiderslot vanwege droogte, Naardertrekvaart tijdelijk afgesloten

Bij de Stenen Beer in de buurt van het Muiderslot plaatst Waterschap Amstel, Gooi en Vecht binnenkort twee noodpompen. Deze pompen zijn nodig om zoet water vanuit het Markermeer via de Vecht richting verschillende natuurgebieden te pompen. Dit heeft alles te maken met de droogte. De Naardertrekvaart wordt tijdelijk gesloten in verband met de sterke stroming die de pompen veroorzaken.

Normaal gesproken zou zoet water van het Markermeer via de Vecht naar natuurgebieden als het Naardermeer, de Spiegelplas en de Ankeveense Plassen stromen. Maar vanwege de aanhoudende droogte ligt de waterstand in het Markermeer een stuk lager, waardoor er te weinig zoet water naar deze gebieden stroomt. En dit zoete water is van cruciaal belang voor de flora en fauna van deze Gooise wateren.

Daarom besluit het Waterschap nu twee noodpompen te plaatsen bij de Stenen Beer, een gemetselde dam bij het Muiderslot die stamt uit 1851. Deze pompen worden op dit moment in elkaar gezet in Rotterdam en Amsterdam. Maandag 15 augustus worden ze bij de Stenen Beer geplaatst en aangezet, mits de droogte dan nog aanhoudt.

Sterke stroming

Vanwege de veiligheid wordt er in de Naardertrekvaart en de vestinggracht tijdelijk een zwem- en vaarverbod ingesteld. Dit vanwege de sterke stroming die door de pompen worden veroorzaakt. Vanwege de afsluiting van de Naardertrekvaart is het dan ook niet meer mogelijk om via die route tussen Muiden en Naarden te varen. Er wordt aangeraden om via de Vecht te varen. Wanneer de droogte voorbij is, worden de pompen weggehaald en gaat de vaart weer open.