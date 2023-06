Door droogte en hitte grotere kans op natuurbranden in Noord-Holland

In één week tijd zijn er in Noord-Holland al twee natuurbranden geweest. Maandagavond woedden er meerdere brandhaarden in het Purmerbos en vorige week was er een grote duinbrand in Sint Maartenszee. De droogte en warmte blijft nog even aanhouden en dat geeft een verhoogd risico op natuurbranden. Hoe gaat de brandweer daar mee om?

Na de duinbrand in Sint Maartenszee heeft de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 'fase 2' uitgeroepen: de hoogste fase van paraatheid als het gaat om het risico op natuurbranden. Hierbij worden open vuren en roken in natuurgebieden verboden en is het belangrijk dat je alert bent en geen afval achterlaat in de natuur.

Maandagavond zijn er in het Purmerbos drones ingezet om te kijken waar de brandhaarden zaten en om overzicht te krijgen welk gebied er in brand stond. Staatsbosbeheer Zaanstreek-Waterland heeft besloten preventief te sproeien in hun natuurgebieden, aldus Hemmer.

De aanhoudende droogte van de afgelopen weken heeft er voor gezorgd dat er al twee grote natuurbranden in Noord-Holland zijn ontstaan. "Als het een tijdje droog is en de temperatuur is hoog, hoeft er maar een stukje glas of plastic te liggen wat ervoor kan zorgen dat er een vlammetje ontstaat. Het is belangrijk dat je heel alert bent en gelijk 112 belt", aldus Suzanne Hemmer, woordvoerder Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

Bij het bestrijden van een natuurbrand richt de brandweer zich in eerste instantie op het creëren van een 'knockdown' waarbij je in een korte periode zoveel mogelijk water op het vuur gooit om te koelen. Wanneer dit niet lukt, betekent dit een kantelpunt en wordt er overgegaan op andere technieken zoals het creëren van stoplijnen, dat zijn stroken die worden natgehouden om uitbreiding van vuur te voorkomen zodat begroeiing van planten onbrandbaar wordt, en het inzetten van blushelikopters en menskracht van Defensie. "Hierbij kan het zijn dat we aan andere veiligheidsregio’s bijstand vragen met hun specialistische eenheden", aldus Linda Kat, woordvoerder van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Dat was het geval in de Schoorlse Duinen waar in 2009 een brand in de duinen oversloeg naar het bos. Hierdoor moesten 550 mensen uit de nabije omgeving hun huis verlaten. Hier zijn natuurbeheerders en omgeving extra alert op maatregelen om natuurbranden tegen te gaan: "We hebben door het hele natuurgebied waterpunten om snel water te kunnen tappen, de paden worden gesnoeid zodat ze goed bereikbaar zijn voor de brandweer en op de bankjes staat een code die je kunt doorgeven als je de hulpdiensten belt, zodat ze gelijk weten waar in het gebied de brand woedt", aldus boswachter Samuelle van Deutekom.

Voorkomen

Negentig tot vijfennegentig procent van de natuurbranden ontstaat bewust of onbewust door bezoekers, geeft Kat aan: "Als veiligheidsregio blijven we inwoners waarschuwen voor de droogte in de natuur en informeren hen over de dingen die zij zelf kunnen doen."

Hemmer laat weten dat het belangrijk is dat je alert bent als bezoeker: "Als je als wandelaar of fietser iets ziet smeulen, bel dan gelijk met 112 zodat er meteen actie kan worden ondernomen."

Ook in de Schoorlse duinen zegt boswachter Samuelle van Deutekom dat het belangrijk is om direct de brandweer te bellen: "Wij hebben helaas dit jaar ook al wat kleine brandjes gehad. Gelukkig belden bezoekers heel snel de brandweer waardoor het snel geblust kon worden. Om snel te kunnen handelen is het echt belangrijk dat je 112 belt en niet een boswachter. Dan duurt het te lang."