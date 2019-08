Vandaag tien jaar geleden: hoe het vuur Schoorl op een paar meter naderde

SCHOORL - 28 augustus is een dag die veel inwoners van het gebied rondom de Schoorlse Duinen niet snel zullen vergeten. Een brand in het duin sloeg over naar het bos en bedreigde onder meer het dorp Schoorl: 550 mensen moesten hun huizen in allerijl verlaten.

Wat niemand toen nog wist, is dat deze brand het startsein betekende voor een reeks aan verwoestende natuurbranden. In de jaren daarna zou het duingebied worden getroffen door zeker honderd kleine en grote branden, waardoor enkele honderden hectares aan natuurgebied verloren gaan.

Vandaag blikken we terug op die eerste grote brand, van uur tot uur.

Vrijdag 28 augustus 2009

Iets na 12.00 uur

Het is een dag als alle andere in Schoorl. Het weekend staat voor de deur en met twintig graden is het prima nazomerweer, hoewel een stevige wind en een flink pak wolken een echte zonnige dag verhinderen.

De zomer loopt langzaam op z’n eind, maar gaat dan al de boeken in als een van de zonnigste ooit. Daarmee was het ook een van de droogste zomers. Eind augustus is het neerslagtekort al flink opgelopen.

12.58 uur: Heidebrand slaat over

Het is een paar minuten voor een uur 's middags als de brandweer de eerste melding binnen krijgt, van wat lijkt op een heidebrand in de Schoorlse Duinen. Wanneer de eerste brandweer-eenheid bij het duingebied in de buurt van de Nieuweweg aankomt, wordt duidelijk dat er meerdere brandhaarden zijn. Om 13.17 uur wordt er daarom groot alarm geslagen en spreekt de brandweer direct van een ‘grote brand’.

Een van de haarden wordt gefilmd door een bezoeker van de duinen:



13.35 uur

Het vuur verspreidt zich razendsnel. Door de harde wind is er sprake van vliegvuur, en ontstaan er overal nieuwe vuurhaarden. Brandweerlieden zeggen bijna ingesloten te worden door het vuur. Alle wandelaars worden zo snel mogelijk uit het gebied gehaald.

De brandweer heeft snel extra hulptroepen nodig. Een zogenoemde GRIP 2-situatie wordt afgegeven en er worden troepen uit de hele regio opgeroepen. Er is weinig bluswater.

14.02 uur: Brandweer in het nauw

De brand wordt groter en groter, en is inmiddels ook overgeslagen naar het bos. Dennenappels vatten vlam en worden door de wind als vuurkogels het bos ingeslingerd. Dieren slaan op de vlucht.

De rook is tot in Alkmaar te zien en de brandweer heeft grote moeite met het bestrijden van het vuur. De harde wind maakt blussen vrijwel onmogelijk.

Dagboekfragment van Carina Gutker, inwoonster van Schoorl



“Vanuit de polder zie ik dat het centrum van Schoorl onder de rook zit. De weg is afgesloten en de bus rijdt niet meer. Vooral lastig, want ik moet straks nog naar Amsterdam voor een hertentamen.”

Een brandweercommandant zal later in een rapport de situatie in het duin beschrijven: "We hebben slangen laten liggen en zijn met twee blusploegen in het voertuig gesprongen en weggereden. We wilden geen onnodige risico’s nemen. De veiligheid van je manschappen staat voorop."

14.15 uur

In het dorp is het een komen en gaan van brandweerauto’s. De rook staat in het dorp, toch is de sfeer rustig. Enkele inwoners van Schoorl klimmen een uitkijktoren in de buurt van Catrijp op om naar de brand te kijken. "Weinig vuur, wel rook", zeggen ze tegen elkaar.

15.05 uur: Wind draait

De wind draait en gaat richting Catrijp staan. De straten staan blauw door de rook. Er zijn in totaal drie grote brandhaarden. Door de rook is het donker en lijkt het wel avond.

Dagboekfragment van Carina Gutker



"Als ik op ons erf sta, rijdt een brandweerwagen langs het huis. Een brandweerman roept naar me dat ik naar binnen moet gaan, omdat de rook slecht voor me is. Ik snap het niet. Sta ik in de rook?"

15.33 uur

De gevolgen van de brand worden groter en groter. De rook wordt door windkracht 8 richting de provinciale weg N9 geblazen. Het zicht wordt slechter en tussen Bergen en Schoorl staat een file van vier kilometer.

Inwoners worden door de brandweer gewaarschuwd om binnen te blijven. Bij een dierenspeciaalzaak in het dorp vallen de kanaries van hun stokje naar beneden door de rook. Er is veel koolmonoxide.

Dagboekfragment van Carina Gutker



"Als ik om vier uur in Schoorldam op de bus stap, kijk ik nog een keer achterom. Ik zie de zwarte rookwolken opstijgen uit de duinen en maak me zorgen: hoe zal ik mijn dorp vanavond terug zien?"

Drie vakantiehuizen en het restaurant De Berenkuil, die middenin het duingebied staan, worden ontruimd.

16.18 uur: Zorgen worden groter

Bij inwoners met een woning met een rieten dak groeien de zorgen. Zij proberen hun huis met tuinslangen nat te houden. Het vuur komt steeds dichter bij het dorp.

Een bewoner probeert zijn boerderij te redden



Niet veel later besluit de leiding van zorgcentrum Hoog Duinen de inwoners te evacueren. Zij worden met bussen opgehaald. Dat moet snel gebeuren, want er hangt veel rook. Later zullen nog meer ontruimingen volgen.

Annemiek Mink is op dat moment vrij en thuis, maar besluit toch te helpen bij het verzorgingstehuis. "We probeerden de rust te houden en zeiden dat alles goed kwam”, vertelt ze. “Maar wat moet je zeggen? Je weet niet of het goedkomt natuurlijk."

Bekijk hieronder haar verhaal



16.28 uur

Vanaf vliegveld Gilze-Rijen (bij Breda) stijgt een Cougar-helikopter van het leger op. De brandweer heeft de Koninklijke Luchtmacht om assistentie gevraagd.

De helikopter is uitgerust met een bluszak, die 2.500 liter water op kan ‘vissen’ om vervolgens over de branden heen te storten. De helikopter werd eerder ingezet bij grote bosbranden in Portugal en Griekenland.



Foto ANP

17.00 uur: Ontruiming noodzakelijk, vuur komt dichterbij

De rook is vanuit Friesland te zien. Pogingen om de brand tegen te houden bij een zogenoemde stoplijn, lijken niet te werken. Bewoners horen het vuur knetteren en voelen de warmte van het vuur. De spanning in het dorp neemt toe.

Ontruiming blijkt noodzakelijk. Besloten wordt om 200 woningen te ontruimen in het gebied bij het Achterpad en de Oorsprongweg. Het vuur is het dorp inmiddels op enkele honderden meter genaderd.

Bewoners van woningen die nog niet zijn ontruimd, wordt dringend geadviseerd ramen en deuren te sluiten. NH Nieuws, toen nog RTV Noord-Holland, wordt als rampenzender geactiveerd en maakt extra uitzendingen. Verslaggever Stephan Roest was ter plaatse.

Vanochtend blikte Roest op NH Radio terug op zijn 'avontuur'



17.22 uur: Regen brengt hoop

Er trekt een regenbui over het gebied. Een klein wonder, want het vuur lijkt hierdoor iets minder heftig te worden. Vlak voor de plek waar het duin bij Catrijp afloopt naar beneden, in de richting van de huizen, wordt het vuur zelfs gestopt. Er zijn tientallen brandweermannen in de weer om het vuur te stoppen.

Door de straten rijden politie-auto’s waarvanuit mensen worden opgeroepen hun huizen zo snel mogelijk te verlaten.

17.58 uur

Voor de boerderijen in Catrijp staan brandweerauto’s opgesteld die klaar staan om te blussen als het nodig is. Al honderden mensen zijn intussen geëvacueerd, van het Golden Tulip Hotel tot aan verzorgingstehuis Hoogduinen en van de Bobbeleweg tot aan de Koningsweg.

Ook vanuit de regio Zaanstreek-Waterland worden alle brandweer-eenheden opgeroepen om te komen blussen. Ze rijden in colonne richting het rampgebied en worden gefilmd zodra ze het dorp naderen.

19.00 uur: Noodverordening van kracht

Een noodverordening gaat in voor vrijwel het hele duingebied. Niemand mag het gebied nog in. Iedereen wordt opgeroepen de wegen vrij te laten voor hulpdiensten. Ook het dorp wordt afgesloten. Niemand mag er in, maar er uit gaan kan wel.

19.37 uur

De straten worden bewaakt door de Mobiele Eenheid. In totaal zijn 550 bewoners geëvacueerd. Dertien van hen maken gebruik van de noodopvang van de gemeente en slapen in een sporthal. Brandweerwagens komen nog steeds af en aan.

20.04 uur: 'Gaat de goede kant op'

Dagboekfragment van Carina Gutker



"Als ik om acht uur klaar ben met mijn tentamen, bel ik direct naar huis. Ik krijg te horen dat het de goede kant op gaat en dat ik me geen zorgen hoef te maken."

21.24 uur

Hoewel het de goede kant opgaat, wordt er alsnog besloten een gedeelte van de Heereweg te ontruimen. Het andere deel was al ontruimd. Inmiddels is de zon al bijna een uur onder en is het donker in de straten van Schoorl.

De bluswerkzaamheden gaan onverminderd door. De wind waait nog steeds erg hard.

22.15 uur: Naar huis?

De gemeente Bergen meldt dat het gevaar voor het dorp is geweken. De brandweer wint steeds meer terrein op het vuur. De brand is nog niet meester.

Of de bewoners nog kunnen terugkeren vanavond, is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Bij RTL Nieuws wordt een extra nieuwsuitzending uitgezonden



23.45 uur

De geëvacueerde inwoners krijgen te horen dat ze vannacht niet meer naar huis mogen. De brand is weliswaar onder controle, maar het sein ‘brandmeester’ kan nog niet worden gegeven.

De Mobiele Eenheid bewaakt de geëvacueerde straten in de nacht. De gepantserde wagens staan tactisch geparkeerd op de hoeken van de ontruimde straten. Niemand mag er in of uit, en een vrijwel leeg Schoorl gaat de nacht in.

Zaterdag 29 augustus

Het blussen gaat nog de hele nacht en ochtend door. Pas op zaterdag, om 12.45 uur - bijna precies 24 uur na de eerste melding van de brand - besluit de brandweer dat het vuur ‘brandmeester’ is. De bewoners mogen weer naar huis.

Op dat moment is 150 hectare natuur verloren gegaan. Een groot deel van het gebied is zwart van de roet en lijkt voorgoed verloren.

Het nablussen zal nog dagen duren. Hierbij maakt de brandweer gebruikt van meerdere helikopters met infrarood-apparatuur. Hierdoor kunnen ondergrondse smeulhaarden worden gevonden.

De brandweer vermoedt dat de brand is aangestoken, omdat er meerdere brandhaarden op verschillende plekken waren.

De nasleep

Maar bij deze ene brand bleef het niet. Tot en met 2011 zal het gebied geteisterd worden door meer dan honderd natuurbranden, waarvan vele aangestoken blijken.

Amper drie weken na de eerste brand, op 16 september, is het weer raak: 200 mensen moet hun huis verlaten. Er lijkt wel een patroon: elke keer als het een beetje stevig waait, gaan de brandweersirenes af in het gebied tussen Bergen aan Zee en Schoorl.

Op 15 april 2010 moet het hele dorp Bergen aan Zee ontruimd worden vanwege de zoveelste duinbrand. Het duurt tot 17 april totdat de brand geblust is.



De brand dichtbij Bergen aan Zee | Foto ANP

Aanhoudingen

In mei 2011 wordt er een verdachte voor de duinbranden aangehouden. De dan 44-jarige Alkmaarder ontkent alles en moet uiteindelijk worden vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Wel stoppen de branden na zijn aanhouding, tot opluchting van velen. Toeval? We zullen het waarschijnlijk nooit weten.

Voor Hetty Hafkamp, burgemeester van de gemeente Bergen, was de periode rond de branden 'onvoorstelbaar'. "Ik vond het heel erg om de zorgen bij de inwoners te zien", blikt ze terug. "Je krijgt een rare situatie, dat iemand niet meer alleen door het bos kan fietsen. Want wie weet is het de brandstichter."

28 augustus 2019, tien jaar na de brand

Lang werd gedacht dat het duingebied onherstelbaar verwoest was. "Het leek wel of het niet meer goed zou komen", vertelt boswachter Frans Erinkveld, die op de dag van de brand aan het werk was. "Het zag er zo verschrikkelijk doods uit."

Maar nu, tien jaar later, toont de natuur bijzonder herstel. Hoewel de schade nog steeds te zien is, keren de heideplanten terug. "Gelukkig, na jaren: je ziet de natuur weer opkrabbelen. Er komt weer hei terug, er komen weer struikjes terug, je ziet de heidevelden weer aaneengesloten worden", zegt Erinkveld blij.

Ook de dieren zijn weer te vinden in de Schoorlse Duinen. "De insecten komen daar weer op af, de zandhagedis komt weer terug. Je ziet weer de padden, en de vogels broeden in dit gebied. Je kunt gerust zeggen dat we op de goede weg terug zijn."

Disclaimer

De tijden van deze reconstructie zijn bij benadering. NH Nieuws probeert met dit verhaal een realistisch beeld te geven over de eerste duinbrand en de gevolgen hiervan in het dorp Schoorl en daarbuiten.



Hierbij hebben we gebruik gemaakt van ons eigen archief, openbare bronnen, brandweermeldingen en een dagboek. Mocht je iets lezen wat niet klopt, laat het ons dan weten op jelle.dijkstra@nhnieuws.nl.