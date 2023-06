Liters water voor broccoli teler Meindert-Jan: warmte en droge grond flinke uitdaging

Van 's ochtends 5.00 uur tot 's avonds 22.00 uur is teler Meindert-Jan Botman uit Oostwoud deze weken bezig met zijn broccoli. Door het droge weer probeert hij zijn gewassen zoveel mogelijk te beschermen door veel te beregenen. Maar hij merkt dat de kwaliteit achteruit gaat. "Als we niets doen, is het funest."

"We zijn van een extreem natte maanden maart en april, naar een extreem droge periode gegaan." In de maand juni is er zelfs nog geen neerslag gevallen in de regio. Dit zorgt er voor dat de grond waarop gewassen verbouwd worden kurkdroog is, en boeren en telers druk zijn met beregenen om hun oogst te behouden. Meindert-Jan heeft zelfs een extra beregeningsinstallatie aangeschaft.

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier merkt ook dat het droog en warm weer is. Zij proberen alle sloten in West-Friesland zo goed mogelijk gevuld te houden voor de boeren, op dit moment ervaren zij daar geen problemen mee. Het grondwaterpeil is ook nog goed, door het regenachtige voorjaar. Dit voorkomt dat zout in de grond naar boven dringt en verzilting ontstaat.

Samen met zijn personeel maakt hij lange dagen. En ook in het weekend is het doorwerken. "Zondag ging de wekker ook weer om 06.00 uur. Gelukkig kon ik 's middags even vrij zijn, en bij de tennis van mijn kinderen kijken."

"Als we dit weer de komende tien weken aan blijven houden, dan houden we het niet vol"

In maart zijn de eerste broccoliplantjes in de grond gezet. Zo'n twee weken geleden begon de oogst voor het nieuwe seizoen. "We planten iedere week nieuwe broccoli, zodat we na de eerste lichting iedere week opnieuw kunnen oogsten. Met het beregenen en de warmte van deze dagen groeit de oogst sneller", licht Meindert-Jan toe. "Maar als broccoli droog is, dan schieten ze in een soort rust, en groeien ze dus niet door."

Buien zijn wenselijk

Ook al groeit de oogst goed door te beregenen, hij merkt achteruitgang. "Voor de broccoli is dit weer funest. Je kan namelijk echt merken dat de kwaliteit van de oogst achteruit gaat", licht hij toe. "De broccoli aan het begin van het seizoen was van betere kwaliteit. Ik probeer mijn oogst zoveel mogelijk te redden."

Het is volgens Botman te hopen dat er binnenkort een paar buien vallen. "We zijn gebaat bij 'normaal' weer. Het liefst een graadje of 20, of ietsje hoger, met een keer een bui tussendoor, zodat de grond ook weer natter kan worden. Als dit de komende tien weken door blijft gaan, houden we het niet vol."