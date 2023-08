In Purmerend viel lokaal de meeste regen, maar liefst 80 millimeter

In Purmerend viel gisteren lokaal de meeste regen van de hele provincie. En dat zorgde voor flink wat overlast. Zo liep de parkeergarage bij Triton in Purmerend onder water en ook het viaduct bij de Laan de Continenten werd afgesloten vanwege de wateroverlast.

Verschillende weerkaarten laten zien dat er 70 millimeter in Purmerend is gevallen en volgens NH-weerman Jan Visser is er plaatselijk zelfs 80 millimeter gevallen. En dat is flink. Vandaag is het dan ook vooral puinruimen. Het waterschap is in de wijk Wheermolen de ondergelopen parkeergarage aan het leegpompen. Of de auto's vandaag al uit de parkeergarage kunnen is nog onduidelijk.

Ruim 40 auto's kunnen als verloren worden beschouwd. Voor de buurtbewoners was er gisteren, een bewonersbijeenkomst. Buurtbewoner Evert Ruis zijn auto, die hij pas vier maanden had, staat ook in de garage. "Ik krijg waarschijnlijk wel het hele bedrag terug. De auto heb ik nog maar zo kort en ik ben all-risk verzekerd." Wat dit voor de andere autobezitters gaat betekenen is op dit moment nog onzeker.

Kentekens

En dan was er nog het viaduct bij de Laan de Continenten. Handhaving Purmerend laat vandaag weten dat er meerdere auto's schade hebben opgelopen door de wateroverlast. Ze hebben maar liefst 13 kentekenplaten aangetroffen. "Vier stuks zijn inmiddels terug bij de eigenaar, de overige platen zijn afgegeven bij het Klantcontactcentrum op het stadhuis in Purmerend", melden ze op X, het voormalige Twitter.