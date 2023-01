Natste januari ooit zorgt voor overlast: "Het lijkt hier wel een golfslagbad"

Het was vandaag nat. En het was al veel meer dagen dit jaar nat. Sinds er in 1971 begonnen is met meten, viel er van 1 tot en met 15 januari nooit zoveel regen als nu. En dat merken de Amsterdammers op straat en in sommige gevallen zelfs in huis.

Gemiddeld valt er de eerste helft van januari zo'n 34 millimeter regen, dit jaar zitten we al aan de 100 millimeter. Dat is te zien aan de grote plassen op straat. "We ontvangen veel meldingen over grote plassen water. We zijn er best druk mee", zegt Waternet tegen AT5. "We zien dat het water niet overal meteen kan weglopen en verstoppingen in het riool kunnen een oorzaak zijn."

Waternet geeft het advies om ter plekke de blokkades, zoals bladeren, weg te halen. "In het geval van meldingen sturen we iemand erheen om te kijken wat de oorzaak is. In geval van verstoppingen wordt de put leeggezogen."