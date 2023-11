Purmerend is klets- en kletsnat, ook Sinterklaas krijgt een nat pak dit weekend

Er is dit jaar zoveel water gevallen in Purmerend, dat je er tot aan je middel in kan staan. Daarmee is de gemeente de natste plek van Nederland. NH-weerman Jan Visser zegt dat in totaal 1.221 millimeter water naar beneden is gekomen. Maar dat is nog maar een tussenstand, want tijdens de sinterklaasintocht aanstaande zaterdag gaat het opnieuw hozen.