Droge dagen in Noord-Holland, maar opnieuw regen vanaf zaterdag

Goed nieuws voor wie de niet-aflatende regenval beu is: vandaag ziet het weer er volgens NH-weerman Jan Visser in de meeste plaatsen in de provincie 'vriendelijker uit'.

Gisteravond had het midden van onze provincie nog last van 'een zone met buien'. Maar in de loop van de nacht is het weer opgeklaard. Die opklaringen vinden plaats in een groot deel van de provincie. Vanmorgen was het fris met een temperatuur van ongeveer 4 graden.

Na de stralende ochtend krijgen we te maken met een bewolkte lucht, hoewel er nog wel hier en daar sprake is van opklaringen. En volgens Visser blijkt het op een lokaal buitje na - in tegenstelling tot een groot deel van de rest van het land - overal droog in Noord-Holland.

Kans op mist

Vanmiddag blijft dit weerbeeld grotendeels hetzelfde, hoewel er misschien nog wel iets meer bewolking is. De temperatuur komt uit op 9 graden. Er is in de ochtenduren nog weinig wind, later vandaag gaat de wind uit het oosten waaien en neemt dan toe tot zwak tot matig, vanavond wordt dit een oostelijke tot noordoostelijke wind. Aan de kust en aan het IJsselmeer wordt het windkracht vier.

"Dus al met al vriendelijk weer", vertelt de weerman. Wie vannacht de weg op moet, wordt gewaarschuwd. Visser: "De komende nacht is er kans op vorming van mist."

Vorst aan de grond

Morgen is het weer feest: dan blijft het een groot deel van de dag droog. Vannacht wordt het wel weer koud met temperaturen rond de 2, 3 graden, met hier en daar vorst aan de grond. Morgen blijft de temperatuur steken rond de 9 graden.

Waterkou

Een droog weekend lijkt 'te veel gevraagd', aldus Visser. "Zaterdagochtend is het nog droog, maar in de middag gaat het flink regenen." Het is 's ochtends vrij koud. "Waterkou", vertelt de weerman "Zaterdagmiddag en zaterdagavond zien we de temperatuur weer oplopen naar zo'n 8 tot 10 graden."

Zondag wordt het met 13 graden weer een stukje warmer. "Veel wind, enkele buien, maar ook af en toe zon", voorspelt de weerman. Dit wisselvallige weer houdt maandag waarschijnlijk aan. "Daarna zien we waarschijnlijk weer wat meer invloed van hogedruk."