Kletsnat begin van vakantie dreigt: volle bak regen vanaf zondag

De zomervakantie begint komende vrijdag officieel in Noord-Holland. Alle reden voor een feestje natuurlijk. Maar de natuur lijkt niet te willen meewerken. Volgens NH-weerman Jan Visser krijgen we volgende week regen, regen en nog eens regen.

"Deze week valt het allemaal nog mee en we krijgen morgen zelfs nog een mooie, droge dag met geregeld zon", aldus Visser. "De rest van de week is wel wat wisselvallig met af en toe een bui die ook snel weer wegtrekt en temperaturen rond de 21 graden."

De zwembroek kan vanaf zondag definitief de kast in, want dan gaat het flink plenzen in de provincie. "Vanaf dan slaat het weer om. De regenkansen worden dan groter en consistenter. In de modellen is het vanaf dat moment nog steeds aan het toenemen. De temperatuur op zondag en maandag ligt rond de 24 graden, daarna neemt die af naar 21 graden."

Regen tot einde van de maand

Dat geldt voor de hele provincie. En het lijkt er niet op dat het snel beter wordt, vertelt de weerman. "Ik vermoed dat het zo doorgaat tot het einde van de maand. Misschien dat het eind juli weer wat beter wordt."

Maar niet gevreesd: volgens Visser kunnen de weersvoorspellingen er over een paar dagen weer helemaal anders uit zien. "Alleen is dat niet waarschijnlijk."