Gelukt! Gestrande kotter straks te water

Goed nieuws: gisteren was er nog sprake van een race tegen de klok, maar vandaag blijkt dat de voormalig gestrande garnalenkotter die race gewonnen heeft. Het is gelukt om de boot op tijd te repareren om hem vandaag, vóór de start van de kerstvakantie in de haven van IJmuiden, te water te laten. Als alles goed werkt kan visser Ed Reker snel weer aan de gang.

Het was gisteren nog onduidelijk of de reparaties op tijd klaar zouden zijn. De haven van IJmuiden, waar de boot na de reddingsactie heen is gesleept, gaat morgen twee weken dicht voor de kerst. Als het niet zou lukken om de boot voor die tijd te water te laten, zou hij dus twee weken extra op de kant moeten liggen.

Dat is niet alleen vervelend omdat er dan niet gevist kan worden, schippersdochter Lisette Reker vertelde gisteren ook dat het een hoop extra werk op zou leveren. "Dan hadden we ook de motor niet kunnen nakijken en starten, en dan gaat de motor snel achteruit. En dan moet ook alle dekapparatuur en bescherming er weer opgezet worden, of weer aangeschaft worden."

Verslaggever Thomas Jak is er vanmiddag bij als de kotter te water gaat. Verslag daarvan volgt later vanmiddag.

Reddingsactie

Dat lijkt dus gelukkig niet aan de orde. Als er geen motorische problemen zijn kan visser Ed morgen in principe weer verder met garnalenvissen.

Het schip, de Black Jack, was de afgelopen maand groot nieuws. Op 22 november strandde de boot op een zandbank bij het strand van Zandvoort. Er volgden meerdere reddingspogingen, die in de eerste instantie allemaal tevergeefs waren.

Bij een van die pogingen liep ook de sleepboot vast. Ook die moest vervolgens bevrijd worden. Afgelopen weekend lukte het uiteindelijk om de Black Jack los te trekken, met dank aan speciaal ijzersterk touw. Bij een eerdere poging was het sleeptouw geknapt.